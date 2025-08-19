$41.260.08
12:26 • 26382 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 44183 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 42688 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 42927 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 30691 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 25137 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 92666 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 71321 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85219 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103261 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона гражданских ополченцев. Этот шаг является ответом на угрозы США и обвинения в попытке оправдать военные действия.

Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах мобилизовать 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, чтобы противостоять возможному вмешательству США, пишет УНН со ссылкой на XINHUA.

Детали

Как пишет издание, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник о решении "мобилизовать 4,5 миллиона гражданских ополченцев по всей стране, чтобы противостоять угрозам США начать войну против его страны".

Выступая на встрече с губернаторами и мэрами своей правящей коалиции, Мадуро объявил о "планах укрепления сельских и городских ополчений, а также организации боевых групп на заводах и рабочих местах".

Мадуро назвал свой шаг "идеальным сочетанием людей, полиции и вооруженных сил" для обеспечения мира и защиты суверенитета страны, подчеркнув, что "народ готов сопротивляться любому наступлению".

Его заявление прозвучало после слов министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, который обвинил США в попытке оправдать военные действия в Карибском бассейне под прикрытием борьбы с наркоторговлей.

Дополнение

Ранее в этом месяце генеральный прокурор США Памела Бонди предложила вознаграждение в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, обвинив его в связях с международной наркоторговлей.

Алена Уткина

Новости Мира
Пэм Бонди
Николас Мадуро
Армия Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Соединённые Штаты