Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США
Киев • УНН
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона гражданских ополченцев. Этот шаг является ответом на угрозы США и обвинения в попытке оправдать военные действия.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах мобилизовать 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, чтобы противостоять возможному вмешательству США, пишет УНН со ссылкой на XINHUA.
Детали
Как пишет издание, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник о решении "мобилизовать 4,5 миллиона гражданских ополченцев по всей стране, чтобы противостоять угрозам США начать войну против его страны".
Выступая на встрече с губернаторами и мэрами своей правящей коалиции, Мадуро объявил о "планах укрепления сельских и городских ополчений, а также организации боевых групп на заводах и рабочих местах".
Мадуро назвал свой шаг "идеальным сочетанием людей, полиции и вооруженных сил" для обеспечения мира и защиты суверенитета страны, подчеркнув, что "народ готов сопротивляться любому наступлению".
Его заявление прозвучало после слов министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, который обвинил США в попытке оправдать военные действия в Карибском бассейне под прикрытием борьбы с наркоторговлей.
Дополнение
Ранее в этом месяце генеральный прокурор США Памела Бонди предложила вознаграждение в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, обвинив его в связях с международной наркоторговлей.