США направили до Карибського басейну ракетний крейсер після розгортання кораблів біля Венесуели

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 3930 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 13079 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 62414 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 42386 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 37131 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 67408 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 207813 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 172328 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 92787 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 97417 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.1м/с
27%
749мм
Популярнi новини
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 35956 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 36685 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 37803 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 31371 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 34076 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 133117 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 138516 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 207880 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 172381 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 141601 перегляди
Актуальнi люди
Іван Федоров
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Львів
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 55569 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 190884 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 217415 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 217298 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 200984 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400

США направили до Карибського басейну ракетний крейсер після розгортання кораблів біля Венесуели

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Американський ракетний крейсер USS Lake Erie перетнув Панамський канал з Тихого океану до Карибського басейну. Це відбулося після розгортання військових кораблів США поблизу узбережжя Венесуели для боротьби з наркотрафіком.

США направили до Карибського басейну ракетний крейсер після розгортання кораблів біля Венесуели

Ракетний крейсер USS Lake Erie США у п'ятницю ввечері відправили через Панамський канал з Тихого океану до Карибського басейну після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа розгорнула військові кораблі поблизу узбережжя Венесуели. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Деталі

"Американський ракетний крейсер USS Lake Erie був помічений, коли перетинав Панамський канал з Тихого океану у Карибське море в п'ятницю ввечері після того, як адміністрація Трампа розмістила військові кораблі біля узбережжя Венесуели", - інформує AFP.

Повідомляється, що журналісти AFP бачили, як військове судно проходило через один зі шлюзів каналу близько 21:30 (02:30 за Гринвічем у суботу) та рухалося на схід до Атлантики.

Як зазначається, Сполучені Штати заявили, що розгортання військових кораблів у південній частині Карибського басейну, поблизу територіальних вод Венесуели, було операцією з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Вашингтон звинуватив президента Венесуели Ніколаса Мадуро в керівництві наркокартелем і подвоїв винагороду за його затримання до 50 мільйонів доларів.

Однак Сполучені Штати публічно не погрожували вторгненням до Венесуели.

У понеділок Каракас оголосив про розгортання 15 000 сил безпеки на колумбійському кордоні для проведення операцій по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Днем пізніше Венесуела оголосила, що патрулюватиме свої територіальні води за допомогою безпілотників та військово-морських кораблів.

19 серпня повідомлялось, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани мобілізувати 4,5 мільйона ополченців по всій країні, щоб протистояти можливому втручанню США.

Доповнення

Раніше міністр оборони США Піт Геґсет підписав меморандум, у якому головним завданням американських військових визначено "захист батьківщини", зокрема "зміцнення кордонів, протидію незаконній міграції, наркотрафіку, торгівлі людьми та депортацію нелегальних мігрантів".

Анна Мурашко

Новини Світу
Панама
Колумбія
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки