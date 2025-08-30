США направили до Карибського басейну ракетний крейсер після розгортання кораблів біля Венесуели

Ракетний крейсер USS Lake Erie США у п'ятницю ввечері відправили через Панамський канал з Тихого океану до Карибського басейну після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа розгорнула військові кораблі поблизу узбережжя Венесуели. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Деталі

"Американський ракетний крейсер USS Lake Erie був помічений, коли перетинав Панамський канал з Тихого океану у Карибське море в п'ятницю ввечері після того, як адміністрація Трампа розмістила військові кораблі біля узбережжя Венесуели", - інформує AFP.

Повідомляється, що журналісти AFP бачили, як військове судно проходило через один зі шлюзів каналу близько 21:30 (02:30 за Гринвічем у суботу) та рухалося на схід до Атлантики.

Як зазначається, Сполучені Штати заявили, що розгортання військових кораблів у південній частині Карибського басейну, поблизу територіальних вод Венесуели, було операцією з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Вашингтон звинуватив президента Венесуели Ніколаса Мадуро в керівництві наркокартелем і подвоїв винагороду за його затримання до 50 мільйонів доларів.

Однак Сполучені Штати публічно не погрожували вторгненням до Венесуели.

У понеділок Каракас оголосив про розгортання 15 000 сил безпеки на колумбійському кордоні для проведення операцій по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Днем пізніше Венесуела оголосила, що патрулюватиме свої територіальні води за допомогою безпілотників та військово-морських кораблів.

19 серпня повідомлялось, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани мобілізувати 4,5 мільйона ополченців по всій країні, щоб протистояти можливому втручанню США.

Доповнення

Раніше міністр оборони США Піт Геґсет підписав меморандум, у якому головним завданням американських військових визначено "захист батьківщини", зокрема "зміцнення кордонів, протидію незаконній міграції, наркотрафіку, торгівлі людьми та депортацію нелегальних мігрантів".