Мадуро заперечив причетність Венесуели до наркотрафіку і запропонував Трампу прямі переговори - Reuters
Київ • УНН
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Мадуро до глави Білого дому, інформує УНН.
Деталі
У листі Мадуро відкинув твердження США про те, що Венесуела відіграє значну роль у наркоторгівлі, зазначивши, що лише 5% наркотиків, вироблених у Колумбії, постачаються через Венесуелу, з яких, за його словами, 70% були нейтралізовані та знищені венесуельською владою.
Президенте, я сподіваюся, що разом ми зможемо подолати брехню, яка заплямувала наші відносини, які мають бути історичними та мирними. Ці та інші питання завжди будуть відкритими для прямої та відвертої розмови з вашим спеціальним посланником (Річардом Ґренеллом), щоб подолати шум у ЗМІ та фейкові новини
Він зазначив, що Ґренелл допоміг швидко вирішити попередні звинувачення у тому, що Венесуела відмовляється приймати назад мігрантів, додавши: "На сьогоднішній день цей канал функціонує бездоганно".
Нагадаємо
Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.
На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.
