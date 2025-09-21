Мадуро заперечив причетність Венесуели до наркотрафіку і запропонував Трампу прямі переговори - Reuters

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Мадуро до глави Білого дому, інформує УНН.

У листі Мадуро відкинув твердження США про те, що Венесуела відіграє значну роль у наркоторгівлі, зазначивши, що лише 5% наркотиків, вироблених у Колумбії, постачаються через Венесуелу, з яких, за його словами, 70% були нейтралізовані та знищені венесуельською владою.

Президенте, я сподіваюся, що разом ми зможемо подолати брехню, яка заплямувала наші відносини, які мають бути історичними та мирними. Ці та інші питання завжди будуть відкритими для прямої та відвертої розмови з вашим спеціальним посланником (Річардом Ґренеллом), щоб подолати шум у ЗМІ та фейкові новини