Мадуро отрицает причастность Венесуэлы к наркотрафику и предложил Трампу прямые переговоры - Reuters

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа через несколько дней после первого удара США по лодке из южноамериканской страны, которая, по словам Трампа, перевозила наркоторговцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мадуро главе Белого дома, информирует УНН.

В письме Мадуро отверг утверждения США о том, что Венесуэла играет значительную роль в наркоторговле, отметив, что лишь 5% наркотиков, произведенных в Колумбии, поставляются через Венесуэлу, из которых, по его словам, 70% были нейтрализованы и уничтожены венесуэльскими властями.

Президент, я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть ложь, которая запятнала наши отношения, которые должны быть историческими и мирными. Эти и другие вопросы всегда будут открыты для прямого и откровенного разговора с вашим специальным посланником (Ричардом Гренеллом), чтобы преодолеть шум в СМИ и фейковые новости