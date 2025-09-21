$41.250.00
Мадуро отрицает причастность Венесуэлы к наркотрафику и предложил Трампу прямые переговоры - Reuters

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил прямые переговоры с администрацией Дональда Трампа. Это произошло после удара США по венесуэльской лодке, которая, по словам Трампа, перевозила наркоторговцев.

Мадуро отрицает причастность Венесуэлы к наркотрафику и предложил Трампу прямые переговоры - Reuters

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа через несколько дней после первого удара США по лодке из южноамериканской страны, которая, по словам Трампа, перевозила наркоторговцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мадуро главе Белого дома, информирует УНН.

Детали

В письме Мадуро отверг утверждения США о том, что Венесуэла играет значительную роль в наркоторговле, отметив, что лишь 5% наркотиков, произведенных в Колумбии, поставляются через Венесуэлу, из которых, по его словам, 70% были нейтрализованы и уничтожены венесуэльскими властями.

Президент, я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть ложь, которая запятнала наши отношения, которые должны быть историческими и мирными. Эти и другие вопросы всегда будут открыты для прямого и откровенного разговора с вашим специальным посланником (Ричардом Гренеллом), чтобы преодолеть шум в СМИ и фейковые новости

- написал Мадуро.

Он отметил, что Гренелл помог быстро решить предыдущие обвинения в том, что Венесуэла отказывается принимать обратно мигрантов, добавив: "На сегодняшний день этот канал функционирует безупречно".

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.

Венесуэльские истребители пролетели над американским кораблем: Пентагон назвал маневр «провокацией»05.09.25, 09:32 • 4925 просмотров

Вадим Хлюдзинский

