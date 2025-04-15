Спецпосланник Трампа з особливих доручень: Україна ніколи не володіла ядерною зброєю, вона належала рф

Спецпосланник президента США Річард Гренелл заявив, що Україна ніколи не мала власної ядерної зброї. Ядерні боєприпаси нібито належали росії і були її залишками, а Україна їх повернула.