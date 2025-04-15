Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей
інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Спецпосланник президента США Річард Гренелл заявив, що Україна ніколи не мала власної ядерної зброї. Ядерні боєприпаси нібито належали росії і були її залишками, а Україна їх повернула.
Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться
таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.