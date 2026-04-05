США досі не можуть призначити нового посла в росії після від’їзду Лінн Трейсі

У США досі немає нового повноцінного посла в росії після від’їзду Лінн Трейсі з москви, а посольство наразі очолює тимчасовий повірений у справах Дж. Дуглас Дайкхаус. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство США, пише УНН.

Деталі

Посол США в рф Лінн Трейсі залишила москву наприкінці червня 2025 року, і відтоді Вашингтон не оголосив кандидатуру наступника. Зараз американську дипмісію в росії очолює Дж. Дуглас Дайкхаус у статусі chargé d’affaires, тобто тимчасового керівника місії.

росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах - WP

На цьому тлі в американських медіа та політичних колах періодично з’являються розмови про можливих кандидатів із близького оточення Дональда Трампа, зокрема про Річарда Гренелла. Але офіційного висунення досі не було. Reuters раніше повідомляло, що Гренелл розглядався Трампом на інші дипломатичні та зовнішньополітичні ролі, однак стабільного призначення в адміністрації довгий час так і не отримував.

росія вже прислала нового посла до США, а Вашингтон – ні

Контраст особливо помітний на тлі того, що росія ще на початку 2025 року погодила з Вашингтоном нового посла до США – олександра дарчієва. Тобто москва свого нового представника до Вашингтона відправила, а от США свого нового посла до москви досі не визначили.

Формально це не означає повного дипломатичного вакууму, але відсутність затвердженого посла показує, що навіть попри розмови про можливе "перезавантаження" контактів між США і рф, кадрове рішення у Вашингтоні залишається завислим.

Посол рф у Британії заявив, що росія підтримує Іран у війні з США