росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах - WP

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Росія передає Ірану розвідувальну інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів для ударів на Близькому Сході. Ця допомога свідчить про участь одного з головних ядерних конкурентів Америки у війні.

росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах - WP

росія надає Ірану розвідувальну інформацію для ударів по американських військах, з посиланням на офіційних осіб повідомляє The Washington Post, пише УНН.

росія надає Ірану інформацію про цілі для завдання ударів по американським військам на Близькому Сході, що є першою ознакою участі ще одного великого противника США - нехай навіть непрямо - у війні, 

за словами трьох офіційних осіб, знайомих із розвідувальними даними.

Ця допомога, про яку раніше не повідомлялося, "свідчить про те, що в конфлікті, що швидко розширюється, тепер бере участь один з головних ядерних конкурентів Америки, який володіє чудовими розвідувальними можливостями", пише видання.

"З початку війни в суботу росія передала Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі та літаки", заявили три офіційні особи.

"Схоже, це досить масштабна операція", - сказало одне із джерел.

Російське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. москва закликала до припинення війни, яку вона назвала "неспровокованим актом збройної агресії".

Масштаби російської допомоги Ірану в завдання ударів по цілях залишаються не зовсім ясними. За словами офіційних осіб, "здатність іранських військових виявляти американські сили знизилася менш як через тиждень після початку бойових дій".

У неділю в Кувейті в результаті атаки іранського безпілотника загинули шість американських військовослужбовців, ще кілька поранено. Іран випустив тисячі ударних безпілотників і сотні ракет по американських військових позиціях, посольствах та цивільному населенню, на тлі того, як спільна американо-ізраїльська кампанія вразила понад 2000 іранських цілей, включаючи позиції балістичних ракет, військово-морські сили та керівництво країни.

"Іранський режим повністю розгромлений, - заявила прессекретар Білого дому Анна Келлі, не коментуючи при цьому російську допомогу Ірану. - Їхні удари у відповідь балістичними ракетами з кожним днем ​​слабшають, їх флот знищується, їх виробничі потужності руйнуються, а їх маріонетки практично не чинять опору".

ЦРУ та Пентагон відмовилися від коментарів.

