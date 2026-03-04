Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що росія та Китай не є важливими гравцями у війні в Ірані. США, за його словами, зосереджені на стримуванні "ядерних амбіцій" Тегерана, попри критику ударів США та Ізраїлю з боку москви та Пекіна. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
"У мене немає для них послання, і вони тут насправді не є важливим фактором, і наша проблема не в них", – сказав Хегсет про росію та Китай, які мають давні дипломатичні та торговельні зв’язки з Іраном, тоді як Москва має військові зв’язки з Тегераном.
Міністр оборони США заявив, що США зосереджені на припиненні того, що він назвав "ядерними амбіціями Ірану".
І росія, і Китай розкритикували американо-ізраїльські удари по Ірану. москва заявила, що не бачила жодних доказів того, що Тегеран розробляє ядерну зброю, тоді як Пекін закликав до негайного припинення атак.
Нагадаємо
МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерної бомби, проте не може гарантувати мирний характер програми через великі запаси збагаченого урану та обмеження доступу інспекторів. Гендиректор Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння з цього приводу.