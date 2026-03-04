Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 10533 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
12:44 • 11592 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 18625 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 46343 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 75297 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 63289 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66544 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61197 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34669 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28641 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
Що таке генеративний ШІ та як він працює
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 10535 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 18715 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 18625 перегляди
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані. США зосереджені на стримуванні "ядерних амбіцій" Тегерана, попри критику з боку Москви та Пекіна.

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що росія та Китай не є важливими гравцями у війні в Ірані. США, за його словами, зосереджені на стримуванні "ядерних амбіцій" Тегерана, попри критику ударів США та Ізраїлю з боку москви та Пекіна. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"У мене немає для них послання, і вони тут насправді не є важливим фактором, і наша проблема не в них", – сказав Хегсет про росію та Китай, які мають давні дипломатичні та торговельні зв’язки з Іраном, тоді як Москва має військові зв’язки з Тегераном.

Міністр оборони США заявив, що США зосереджені на припиненні того, що він назвав "ядерними амбіціями Ірану".

І росія, і Китай розкритикували американо-ізраїльські удари по Ірану. москва заявила, що не бачила жодних доказів того, що Тегеран розробляє ядерну зброю, тоді як Пекін закликав до негайного припинення атак.

Нагадаємо

МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерної бомби, проте не може гарантувати мирний характер програми через великі запаси збагаченого урану та обмеження доступу інспекторів. Гендиректор Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння з цього приводу.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Піт Гегсет
Ізраїль
The Guardian
Міністерство оборони США
Тегеран
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран