Эксклюзив
13:52 • 10394 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 11414 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 18454 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 46180 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 75158 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 63232 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66500 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61183 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34663 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28637 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Гегсет заявил, что россия и Китай не играют ключевой роли в войне в Иране

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что россия и Китай не играют ключевой роли в войне в Иране. США сосредоточены на сдерживании "ядерных амбиций" Тегерана, несмотря на критику со стороны москвы и Пекина.

Гегсет заявил, что россия и Китай не играют ключевой роли в войне в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия и Китай не являются важными игроками в войне в Иране. США, по его словам, сосредоточены на сдерживании "ядерных амбиций" Тегерана, несмотря на критику ударов США и Израиля со стороны Москвы и Пекина. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

"У меня нет для них послания, и они здесь на самом деле не являются важным фактором, и наша проблема не в них", – сказал Хегсет о России и Китае, которые имеют давние дипломатические и торговые связи с Ираном, тогда как Москва имеет военные связи с Тегераном.

Министр обороны США заявил, что США сосредоточены на прекращении того, что он назвал "ядерными амбициями Ирана".

И Россия, и Китай раскритиковали американо-израильские удары по Ирану. Москва заявила, что не видела никаких доказательств того, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, тогда как Пекин призвал к немедленному прекращению атак.

Напомним

МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерной бомбы, однако не может гарантировать мирный характер программы из-за больших запасов обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов. Гендиректор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

Ольга Розгон

