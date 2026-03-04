Гегсет заявил, что россия и Китай не играют ключевой роли в войне в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия и Китай не являются важными игроками в войне в Иране. США, по его словам, сосредоточены на сдерживании "ядерных амбиций" Тегерана, несмотря на критику ударов США и Израиля со стороны Москвы и Пекина. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

"У меня нет для них послания, и они здесь на самом деле не являются важным фактором, и наша проблема не в них", – сказал Хегсет о России и Китае, которые имеют давние дипломатические и торговые связи с Ираном, тогда как Москва имеет военные связи с Тегераном.

Министр обороны США заявил, что США сосредоточены на прекращении того, что он назвал "ядерными амбициями Ирана".

И Россия, и Китай раскритиковали американо-израильские удары по Ирану. Москва заявила, что не видела никаких доказательств того, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, тогда как Пекин призвал к немедленному прекращению атак.

Напомним

МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерной бомбы, однако не может гарантировать мирный характер программы из-за больших запасов обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов. Гендиректор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.