11:26 • 4636 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 7580 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 11302 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 12863 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 12698 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 12317 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19858 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32924 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35415 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 72049 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Графики отключений электроэнергии
Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Россия передает Ирану разведывательную информацию о местонахождении американских военных объектов для ударов на Ближнем Востоке. Эта помощь свидетельствует об участии одного из главных ядерных конкурентов Америки в войне.

Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP

Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для ударов по американским войскам, со ссылкой на официальных лиц сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Россия предоставляет Ирану информацию о целях для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, что является первым признаком участия еще одного крупного противника США - пусть даже косвенно - в войне, 

по словам трех официальных лиц, знакомых с разведывательными данными.

Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, "свидетельствует о том, что в быстро расширяющемся конфликте теперь участвует один из главных ядерных конкурентов Америки, обладающий превосходными разведывательными возможностями", пишет издание.

"С начала войны в субботу Россия передала Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты", заявили три официальных лица.

"Похоже, это довольно масштабная операция", - сказал один из источников.

Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Москва призвала к прекращению войны, которую она назвала "неспровоцированным актом вооруженной агрессии".

Масштабы российской помощи Ирану в нанесении ударов по целям остаются не совсем ясными. По словам официальных лиц, "способность иранских военных выявлять американские силы снизилась менее чем через неделю после начала боевых действий".

В воскресенье в Кувейте в результате атаки иранского беспилотника погибли шесть американских военнослужащих, еще несколько ранены. Иран выпустил тысячи ударных беспилотников и сотни ракет по американским военным позициям, посольствам и гражданскому населению, на фоне того, как совместная американо-израильская кампания поразила более 2000 иранских целей, включая позиции баллистических ракет, военно-морские силы и руководство страны.

"Иранский режим полностью разгромлен, - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, не комментируя при этом российскую помощь Ирану. - Их ответные удары баллистическими ракетами с каждым днем ​​слабеют, их флот уничтожается, их производственные мощности разрушаются, а их марионетки практически не оказывают сопротивления".

ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.

Гегсет заявил, что россия и Китай не играют ключевой роли в войне в Иране04.03.26, 17:13 • 7114 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
