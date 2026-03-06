Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP
Киев • УНН
Россия передает Ирану разведывательную информацию о местонахождении американских военных объектов для ударов на Ближнем Востоке. Эта помощь свидетельствует об участии одного из главных ядерных конкурентов Америки в войне.
Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для ударов по американским войскам, со ссылкой на официальных лиц сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Россия предоставляет Ирану информацию о целях для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, что является первым признаком участия еще одного крупного противника США - пусть даже косвенно - в войне,
Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, "свидетельствует о том, что в быстро расширяющемся конфликте теперь участвует один из главных ядерных конкурентов Америки, обладающий превосходными разведывательными возможностями", пишет издание.
"С начала войны в субботу Россия передала Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты", заявили три официальных лица.
"Похоже, это довольно масштабная операция", - сказал один из источников.
Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Москва призвала к прекращению войны, которую она назвала "неспровоцированным актом вооруженной агрессии".
Масштабы российской помощи Ирану в нанесении ударов по целям остаются не совсем ясными. По словам официальных лиц, "способность иранских военных выявлять американские силы снизилась менее чем через неделю после начала боевых действий".
В воскресенье в Кувейте в результате атаки иранского беспилотника погибли шесть американских военнослужащих, еще несколько ранены. Иран выпустил тысячи ударных беспилотников и сотни ракет по американским военным позициям, посольствам и гражданскому населению, на фоне того, как совместная американо-израильская кампания поразила более 2000 иранских целей, включая позиции баллистических ракет, военно-морские силы и руководство страны.
"Иранский режим полностью разгромлен, - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, не комментируя при этом российскую помощь Ирану. - Их ответные удары баллистическими ракетами с каждым днем слабеют, их флот уничтожается, их производственные мощности разрушаются, а их марионетки практически не оказывают сопротивления".
ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.
