Посол рф у Британії заявив, що росія підтримує Іран у війні з США
Київ • УНН
Андрєй Келлін заявив про підтримку Ірану та критикує дії США та Ізраїлю. Дипломат закликає до негайного припинення війни та вважає позицію Заходу упередженою.
Посол росії у Великій Британії Андрєй Келлін заявив, що рф підтримує Іран у війні з США. Про це передає Sky News, пише УНН.
Деталі
Келлін заявив, що у цій ситуації Росія "не є нейтральною", а "підтримує Іран".
"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив Келлін.
Також він заявив, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни.
Нагадаємо
Росія передає Ірану розвідувальну інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів для ударів на Близькому Сході. Ця допомога свідчить про участь одного з головних ядерних конкурентів Америки у війні.