Ексклюзив
13:30 • 12772 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 27187 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 20861 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 23096 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 42707 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 54370 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 61501 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44342 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 82533 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30242 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Посол рф у Британії заявив, що росія підтримує Іран у війні з США

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Андрєй Келлін заявив про підтримку Ірану та критикує дії США та Ізраїлю. Дипломат закликає до негайного припинення війни та вважає позицію Заходу упередженою.

Посол рф у Британії заявив, що росія підтримує Іран у війні з США

Посол росії у Великій Британії Андрєй Келлін заявив, що рф підтримує Іран у війні з США. Про це передає Sky News, пише УНН.

Деталі

Келлін заявив, що у цій ситуації Росія "не є нейтральною", а "підтримує Іран". 

"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив Келлін.

Також він заявив, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни.

Нагадаємо

Росія передає Ірану розвідувальну інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів для ударів на Близькому Сході. Ця допомога свідчить про участь одного з головних ядерних конкурентів Америки у війні.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Дипломатка
Сутички
Ізраїль
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран