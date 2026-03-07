Посол рф в Британии заявил, что россия поддерживает Иран в войне с США
Киев • УНН
Андрей Келлин заявил о поддержке Ирана и критикует действия США и Израиля. Дипломат призывает к немедленному прекращению войны и считает позицию Запада предвзятой.
Посол России в Великобритании Андрей Келлин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США. Об этом передает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Келлин заявил, что в этой ситуации Россия "не является нейтральной", а "поддерживает Иран".
"Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас западные страны придерживаются логики, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран лишь отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил Келлин.
Также он заявил, что лучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны.
Напомним
Россия передает Ирану разведывательную информацию о местонахождении американских военных объектов для ударов на Ближнем Востоке. Эта помощь свидетельствует об участии одного из главных ядерных конкурентов Америки в войне.