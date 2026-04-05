США до сих пор не могут назначить нового посла в России после отъезда Линн Трейси

У США до сих пор нет нового полноценного посла в России после отъезда Линн Трейси из Москвы, а посольство сейчас возглавляет временный поверенный в делах Дж. Дуглас Дайкхаус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство США, пишет УНН.

Детали

Посол США в РФ Линн Трейси покинула Москву в конце июня 2025 года, и с тех пор Вашингтон не объявил кандидатуру преемника. Сейчас американскую дипмиссию в России возглавляет Дж. Дуглас Дайкхаус в статусе chargé d’affaires, то есть временного руководителя миссии.

На этом фоне в американских медиа и политических кругах периодически появляются разговоры о возможных кандидатах из близкого окружения Дональда Трампа, в частности о Ричарде Гренелле. Но официального выдвижения до сих пор не было. Reuters ранее сообщало, что Гренелл рассматривался Трампом на другие дипломатические и внешнеполитические роли, однако стабильного назначения в администрации долгое время так и не получал.

Россия уже прислала нового посла в США, а Вашингтон – нет

Контраст особенно заметен на фоне того, что Россия еще в начале 2025 года согласовала с Вашингтоном нового посла в США – Александра Дарчиева. То есть Москва своего нового представителя в Вашингтон отправила, а вот США своего нового посла в Москву до сих пор не определили.

Формально это не означает полного дипломатического вакуума, но отсутствие утвержденного посла показывает, что даже несмотря на разговоры о возможном "перезапуске" контактов между США и РФ, кадровое решение в Вашингтоне остается зависшим.

