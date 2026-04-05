США до сих пор не могут назначить нового посла в России после отъезда Линн Трейси

5 апреля, 11:39 • 28488 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 75804 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 88099 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 108074 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93392 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97611 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51405 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105820 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37112 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85663 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 11514 просмотра
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 5486 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 7980 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 6776 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 4444 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 88099 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 97611 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105820 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85663 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 85195 просмотра
США до сих пор не могут назначить нового посла в России после отъезда Линн Трейси

Киев • УНН

 • 7600 просмотра

Посольство США в Москве возглавляет временный поверенный Дж. Дуглас Дайкхаус. Вашингтон до сих пор не назначил преемника Трейси на фоне прибытия посла РФ в США.

У США до сих пор нет нового полноценного посла в России после отъезда Линн Трейси из Москвы, а посольство сейчас возглавляет временный поверенный в делах Дж. Дуглас Дайкхаус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство США, пишет УНН.

Детали

Посол США в РФ Линн Трейси покинула Москву в конце июня 2025 года, и с тех пор Вашингтон не объявил кандидатуру преемника. Сейчас американскую дипмиссию в России возглавляет Дж. Дуглас Дайкхаус в статусе chargé d’affaires, то есть временного руководителя миссии.

россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP06.03.26, 14:04 • 4988 просмотров

На этом фоне в американских медиа и политических кругах периодически появляются разговоры о возможных кандидатах из близкого окружения Дональда Трампа, в частности о Ричарде Гренелле. Но официального выдвижения до сих пор не было. Reuters ранее сообщало, что Гренелл рассматривался Трампом на другие дипломатические и внешнеполитические роли, однако стабильного назначения в администрации долгое время так и не получал.

Россия уже прислала нового посла в США, а Вашингтон – нет

Контраст особенно заметен на фоне того, что Россия еще в начале 2025 года согласовала с Вашингтоном нового посла в США – Александра Дарчиева. То есть Москва своего нового представителя в Вашингтон отправила, а вот США своего нового посла в Москву до сих пор не определили.

Формально это не означает полного дипломатического вакуума, но отсутствие утвержденного посла показывает, что даже несмотря на разговоры о возможном "перезапуске" контактов между США и РФ, кадровое решение в Вашингтоне остается зависшим.

Посол рф в Британии заявил, что россия поддерживает Иран в войне с США07.03.26, 20:26 • 10354 просмотра

Степан Гафтко

