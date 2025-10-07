Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Річарду Гренеллу припинити взаємодію з Венесуелою. США готові до загострення відносин із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро через проблему наркоторгівлі. Про це інформує УНН з посиланням на видання New York Times.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня, чиновники повідомили NYT, що минулого четверга, 2 жовтня, під час наради з вищим військовим керівництвом Трамп зателефонував Гренеллу та наказав йому припинити всі дипломатичні контакти з Венесуелою, зокрема переговори з президентом Мадуро.

Трамп розчарувався тим, що Мадуро не погодився на вимоги США добровільно відмовитися від влади, а також тим, що венесуельські чиновники продовжують наполягати на тому, що вони не причетні до наркотрафіку - йдеться у дописі видання.

Американські посадовці повідомили, що адміністрація Трампа підготувала кілька військових сценаріїв для можливого загострення конфлікту, які можуть включати плани щодо усунення Мадуро від влади.

Марко Рубіо, державний секретар і радник із національної безпеки, охарактеризував Мадуро як "нелегітимного" лідера та неодноразово згадував американські обвинувачення проти нього у справі наркотрафіку. За словами держсекретаря, Мадуро - "втікач від американського правосуддя". Він також додав, що США підвищили винагороду за інформацію, що допоможе його затримати, до 50 мільйонів доларів.

Представник Білого дому повідомив, що Трамп готовий використати "всі важелі американської влади", щоб зупинити потрапляння наркотиків до США, і чітко попередив Мадуро про необхідність припинити наркотрафік з Венесуели.

Як пише New York Times, Гренелл та високопосадовець Венесуели відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців.

Білий дім відхилив пропозицію Ніколаса Мадуро про переговори з Дональдом Трампом. Це сталося після нарощування військово-морського потенціалу США поблизу Венесуели.

