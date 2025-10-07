Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 18452 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 43508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 37744 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 40661 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 72710 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31922 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38733 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65878 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77434 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
95%
752мм
Популярнi новини
У рф не було б жодної ракети й більшості дронів, якби вона не могла купувати компоненти західного виробництва - Зеленський6 жовтня, 20:14 • 3596 перегляди
Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)Video6 жовтня, 21:11 • 4006 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk Video6 жовтня, 21:36 • 10009 перегляди
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 5416 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 23:24 • 8204 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 32495 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 42330 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 72717 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 183326 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 111167 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Річард Аллен Ґренелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 11618 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 65873 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 62288 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 137893 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 69524 перегляди
Актуальне
The Guardian
Truth Social
The New York Times
Forbes
Су-30

Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці

Київ • УНН

 • 1656 перегляди

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику Річарду Гренеллу припинити взаємодію з Венесуелою. Це рішення пов'язане з проблемою наркоторгівлі та відмовою Ніколаса Мадуро відмовитися від влади, а США готові до загострення відносин.

Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Річарду Гренеллу припинити взаємодію з Венесуелою. США готові до загострення відносин із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро через проблему наркоторгівлі. Про це інформує УНН з посиланням на видання New York Times.

Деталі

У понеділок, 6 жовтня, чиновники повідомили NYT, що минулого четверга, 2 жовтня, під час наради з вищим військовим керівництвом Трамп зателефонував Гренеллу та наказав йому припинити всі дипломатичні контакти з Венесуелою, зокрема переговори з президентом Мадуро.

Трамп розчарувався тим, що Мадуро не погодився на вимоги США добровільно відмовитися від влади, а також тим, що венесуельські чиновники продовжують наполягати на тому, що вони не причетні до наркотрафіку

- йдеться у дописі видання.

Американські посадовці повідомили, що адміністрація Трампа підготувала кілька військових сценаріїв для можливого загострення конфлікту, які можуть включати плани щодо усунення Мадуро від влади.

Марко Рубіо, державний секретар і радник із національної безпеки, охарактеризував Мадуро як "нелегітимного" лідера та неодноразово згадував американські обвинувачення проти нього у справі наркотрафіку. За словами держсекретаря, Мадуро - "втікач від американського правосуддя". Він також додав, що США підвищили винагороду за інформацію, що допоможе його затримати, до 50 мільйонів доларів.

Представник Білого дому повідомив, що Трамп готовий використати "всі важелі американської влади", щоб зупинити потрапляння наркотиків до США, і чітко попередив Мадуро про необхідність припинити наркотрафік з Венесуели.

Як пише New York Times, Гренелл та високопосадовець Венесуели відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.  

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців. 

Білий дім відхилив пропозицію Ніколаса Мадуро про переговори з Дональдом Трампом. Це сталося після нарощування військово-морського потенціалу США поблизу Венесуели.

Мадуро оголосив військові навчання та готується до надзвичайного стану через загрозу США: що відомо30.09.25, 09:00 • 3865 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Річард Аллен Ґренелл
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
The New York Times
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки