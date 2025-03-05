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Німеччина готується протидіяти таємним переговорам США та рф щодо "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 19333 перегляди

Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.

Німеччина готується протидіяти таємним переговорам США та рф щодо "Північного потоку"

Уряд Німеччини нібито вивчають важелі, які є у нього, щоб запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків", що може начебто статися внаслідок домовленостей між росією та США у контексті мирного врегулювання в Україні. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

В урядових колах Німеччини кажуть, що чутки про угоду Трампа і путіна щодо поставок європейського газу відомі вже давно. Вони кажуть, що це "реалістичний сценарій", тож наразі Німеччина "інтенсивно вивчає, які важелі вона має у своєму розпорядженні, щоб запобігти поверненню Nord Stream 2".

Як з'ясували видання Bild та Financial Times, між представниками росії та США вже кілька тижнів тривають таємні переговори про нібито потенційну купівлю американськими інвесторами пошкодженого газопроводу через Балтійське море.

Кілька незалежних джерел підтвердили виданню, що колишній посол США в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах. Видання звернулося з цього приводу до Гренелла в лютому, він відповів:  "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".

Гренелл образив репортера як "недоумкуватого". Тепер Гренелл стверджує, що видання ніколи не зверталося до нього з цього приводу і називає публікацію "фейковою новиною".

Данія дозволила консервацію пошкодженого "Північного потоку-2"28.01.25, 17:47 • 25958 переглядiв

Родеріх Кізеветтер, експерт із закордонних справ партії ХДС, яка очолить наступний уряд Німеччини, прокоментував, що "продаж російського газу під маркою США символічно зміцнив би духовний зв'язок між Трампом і його прихильниками MAGA та кремлівською системою".

"Nord Stream ніколи не може бути частиною миру і не сприятиме мирним переговорам, скоріше навпаки", – заявив Кізеветтер.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну три з чотирьох труб "Північного потоку" були зруйновані в результаті диверсійної атаки. Експерти вважають, що їх ремонт коштуватиме понад пів мільярда євро.

Литва сумнівається у відновленні роботи "Північного потоку - 2"03.03.25, 16:11 • 52152 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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