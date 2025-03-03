Литва сумнівається у відновленні роботи "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив про неможливість відновлення роботи "Північного потоку-2". За його словами, трубопровід технічно складно відновити, а політично проєкт уже вичерпано.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не бачить можливості відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2". За даними міністра, трубопровід складно відновити, а в політичному плані проєкт себе вичерпав. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
Газопровід "Північний потік - 2" фізично складно відновити, а політично він уже похований. Мені справді важко уявити, щоб хтось у Європі міг розглядати можливість такої взаємодії з росією, минаючи інші країни. Це була велика геополітична помилка
Таку заяву було зроблено у відповідь на інформацію в ЗМІ про те, що США, можливо, готуються до відновлення роботи газопроводу.
Міністр нагадав, що ще в процесі побудови "Північного потоку - 2" Литва працювала над дистанціюванням від російських енергоресурсів і закликала країни до диверсифікації поставок газу до Європейського Союзу).
За словами політика, на зміну застарілим трубопроводам прийшло транспортування скрапленого газу суднами, а світовим лідером з експорту таких ресурсів є США, з якими і слід вести переговори.
Нагадаємо
У Данії Рада енергетичного агентства дозволила роботи для створення безпеки в місці пошкодженого газопроводу. Проведення консерваційних робіт необхідне на газопроводі Nord Stream 2 у Балтійському морі. Їх виконання дасть змогу зменшити ризики для довкілля.
Довідка
У вересні 2022 року одна з двох ниток газопроводу "Північний потік - 2" була пошкоджена вибухами, як і обидві нитки "Північного потоку - 1". Чотири витоки було виявлено на двох газопроводах Nord Stream у вересні після вибухів біля Борнхольма, два в датській і два в шведській економічній зоні. ЄС і НАТО допускають, що це міг бути саботаж.