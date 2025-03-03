Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"
Киев • УНН
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о невозможности возобновления работы "Северного потока-2". По его словам, трубопровод технически сложно восстановить, а политически проект уже исчерпан.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не видит возможности возобновления работы газопровода "Северный поток-2". По данным министра, трубопровод сложно восстановить, а в политическом плане проект себя исчерпал. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Газопровод "Северный поток - 2" физически сложно восстановить, а политически он уже похоронен. Мне действительно трудно представить, чтобы кто-то в Европе мог рассматривать возможность такого рода взаимодействия с Россией, минуя другие страны. Это была большая геополитическая ошибка
Такое заявление было сделано в ответ на информацию в СМИ о том, что США, возможно, готовятся к возобновлению работы газопровода.
Министр напомнил, что еще в процессе постройки "Северного потока – 2" Литва работала над дистанцированием от российских энергоресурсов и призывала страны к диверсификации поставок газа в Европейский Союз).
По словам политика, на смену устаревшим трубопроводам пришла транспортировка сжиженного газа судами, а мировым лидером по экспорту таких ресурсов являются США, с которыми и следует вести переговоры.
Напомним
В Дании Совет энергетического агентства разрешил работы для создания безопасности в месте поврежденного газопровода. Проведение консервационных работ необходимо на газопроводе Nord Stream 2 в Балтийском море. Их выполнение позволит уменьшить риски для окружающей среды.
Справка
В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода "Северный поток - 2" была повреждена взрывами, как и обе нитки "Северного потока - 1". Четыре утечки было обнаружено на двух газопроводах Nord Stream в сентябре после взрывов у Борнхольма, две в датской и две в шведской экономической зоне. ЕС и НАТО допускают, что это мог быть саботаж.