Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18093 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35034 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68108 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218100 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125330 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393746 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312573 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214170 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244425 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255256 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
63%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16851 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12606 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13546 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16397 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13885 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134551 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218100 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393746 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255610 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312573 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4404 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16406 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47214 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72602 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57654 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Киев • УНН

 • 52152 просмотра

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о невозможности возобновления работы "Северного потока-2". По его словам, трубопровод технически сложно восстановить, а политически проект уже исчерпан.

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не видит возможности возобновления работы газопровода "Северный поток-2". По данным министра, трубопровод сложно восстановить, а в политическом плане проект себя исчерпал. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Газопровод "Северный поток - 2" физически сложно восстановить, а политически он уже похоронен. Мне действительно трудно представить, чтобы кто-то в Европе мог рассматривать возможность такого рода взаимодействия с Россией, минуя другие страны. Это была большая геополитическая ошибка

- сказал Будрис.

Такое заявление было сделано в ответ на информацию в СМИ о том, что США, возможно, готовятся к возобновлению работы газопровода.

Министр напомнил, что еще в процессе постройки "Северного потока – 2" Литва работала над дистанцированием от российских энергоресурсов и призывала страны к диверсификации поставок газа в Европейский Союз).

По словам политика, на смену устаревшим трубопроводам пришла транспортировка сжиженного газа судами, а мировым лидером по экспорту таких ресурсов являются США, с которыми и следует вести переговоры.

Напомним

В Дании Совет энергетического агентства разрешил работы для создания безопасности в месте поврежденного газопровода. Проведение консервационных работ необходимо на газопроводе Nord Stream 2 в Балтийском море. Их выполнение позволит уменьшить риски для окружающей среды.

Справка

В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода "Северный поток - 2" была повреждена взрывами, как и обе нитки "Северного потока - 1". Четыре утечки было обнаружено на двух газопроводах Nord Stream в сентябре после взрывов у Борнхольма, две в датской и две в шведской экономической зоне. ЕС и НАТО допускают, что это мог быть саботаж.

undefined undefined

политикаНовости Мира
NATO
Европейский Союз
Дания
Литва
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85