Германия готовится противодействовать тайным переговорам США и рф по поводу "Северного потока"

Правительство Германии як бы изучает рычаги, которые у него есть, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков", что может якобы произойти в результате соглашений между россией и США в контексте мирного урегулирования в Украине. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

В правительственных кругах Германии говорят, что слухи о соглашении Трампа и путина по поставкам европейского газа известны уже давно. Они говорят, что это "реалистичный сценарий", так что в настоящее время Германия "интенсивно изучает, какие рычаги она имеет в своем распоряжении, чтобы предотвратить возвращение Nord Stream 2".

Как выяснили издания Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о якобы потенциальной покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода через Балтийское море.

Несколько независимых источников подтвердили изданию, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, он ответил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Гренелл оскорбил репортера как "недоумка". Теперь Гренелл утверждает, что издание никогда не обращалось к нему по этому поводу и называет публикацию "фейковыми новостями".

Дания разрешила консервацию поврежденного «Северного потока-2»

Родерих Кизеветтер, эксперт по иностранным делам партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии, прокомментировал, что "продажа российского газа под маркой США символически укрепила бы духовную связь между Трампом и его сторонниками MAGA и кремлевской системой".

"Северный поток никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам, скорее наоборот", – заявил Кизеветтер.

После полномасштабного вторжения России в Украину три из четырех труб "Северного потока" были разрушены в результате диверсионной атаки. Эксперты считают, что их ремонт обойдется в более чем полмиллиарда евро.

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"