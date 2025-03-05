Германия готовится противодействовать тайным переговорам США и рф по поводу "Северного потока"
Киев • УНН
Немецкое правительство изучает возможности предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков". По данным Bild, между США и Россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода.
Правительство Германии як бы изучает рычаги, которые у него есть, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков", что может якобы произойти в результате соглашений между россией и США в контексте мирного урегулирования в Украине. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
В правительственных кругах Германии говорят, что слухи о соглашении Трампа и путина по поставкам европейского газа известны уже давно. Они говорят, что это "реалистичный сценарий", так что в настоящее время Германия "интенсивно изучает, какие рычаги она имеет в своем распоряжении, чтобы предотвратить возвращение Nord Stream 2".
Как выяснили издания Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о якобы потенциальной покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода через Балтийское море.
Несколько независимых источников подтвердили изданию, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, он ответил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".
Гренелл оскорбил репортера как "недоумка". Теперь Гренелл утверждает, что издание никогда не обращалось к нему по этому поводу и называет публикацию "фейковыми новостями".
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Родерих Кизеветтер, эксперт по иностранным делам партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии, прокомментировал, что "продажа российского газа под маркой США символически укрепила бы духовную связь между Трампом и его сторонниками MAGA и кремлевской системой".
"Северный поток никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам, скорее наоборот", – заявил Кизеветтер.
После полномасштабного вторжения России в Украину три из четырех труб "Северного потока" были разрушены в результате диверсионной атаки. Эксперты считают, что их ремонт обойдется в более чем полмиллиарда евро.
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