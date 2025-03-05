Германия готовится противодействовать тайным переговорам США и рф по поводу "Северного потока"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18032 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34910 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68068 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218045 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125297 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393716 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312544 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214158 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244419 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255252 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
63%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16823 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12574 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13519 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16369 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13853 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134526 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218045 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393716 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255588 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312544 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4384 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16375 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47202 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72595 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57649 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Германия готовится противодействовать тайным переговорам США и рф по поводу "Северного потока"

Киев • УНН

 • 19332 просмотра

Немецкое правительство изучает возможности предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков". По данным Bild, между США и Россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода.

Германия готовится противодействовать тайным переговорам США и рф по поводу "Северного потока"

Правительство Германии як бы изучает рычаги, которые у него есть, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков", что может якобы произойти в результате соглашений между россией и США в контексте мирного урегулирования в Украине. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

В правительственных кругах Германии говорят, что слухи о соглашении Трампа и путина по поставкам европейского газа известны уже давно. Они говорят, что это "реалистичный сценарий", так что в настоящее время Германия "интенсивно изучает, какие рычаги она имеет в своем распоряжении, чтобы предотвратить возвращение Nord Stream 2".

Как выяснили издания Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о якобы потенциальной покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода через Балтийское море.

Несколько независимых источников подтвердили изданию, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, он ответил:  "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Гренелл оскорбил репортера как "недоумка". Теперь Гренелл утверждает, что издание никогда не обращалось к нему по этому поводу и называет публикацию "фейковыми новостями".

Дания разрешила консервацию поврежденного «Северного потока-2»28.01.25, 17:47 • 25957 просмотров

Родерих Кизеветтер, эксперт по иностранным делам партии ХДС, которая возглавит следующее правительство Германии, прокомментировал, что "продажа российского газа под маркой США символически укрепила бы духовную связь между Трампом и его сторонниками MAGA и кремлевской системой".

"Северный поток никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам, скорее наоборот", – заявил Кизеветтер.

После полномасштабного вторжения России в Украину три из четырех труб "Северного потока" были разрушены в результате диверсионной атаки. Эксперты считают, что их ремонт обойдется в более чем полмиллиарда евро.

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"03.03.25, 16:11 • 52152 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Ричард Гренелл
Бильд
Роберт Хабек
Германия
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85