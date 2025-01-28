Дания разрешила консервацию поврежденного «Северного потока-2»
Киев • УНН
Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на проведение консервационных работ на поврежденном газопроводе «Северный поток-2». Работы предусматривают установку специальных заглушек для уменьшения экологических рисков.
Работы по консервации необходимы для уменьшения экологических рисков вследствие заполнения трубопровода морской водой и остатками природного газа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV 2/Bornholm.
В Дании Совет энергетического агентства разрешил работы для создания безопасности в месте поврежденного газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в пресс-релизе Датского энергетического агентства.
Сообщается, что проведение консервационных работ необходимо на газопроводе Nord Stream 2 в Балтийском море, который был поврежден в 2022 году после серии взрывов. Их выполнение позволит уменьшить риски для окружающей среды, на которую сейчас влияют остатки трубопровода и природного газа в морской воде, говорится в заявлении агентства.
Указывается, что необходимо вставить специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа.
Справочно
В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода «Северный поток-2» была повреждена загадочными взрывами, как и обе нитки «Северного потока-1». Четыре утечки было обнаружено на двух газопроводах Nord Stream в сентябре после взрывов у Борнхольма, две в датской и две в шведской экономической зоне.
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Напомним,
УНН передавал, что финансист Стивен Линч просит разрешения США на участие в аукционе по покупке «Северного потока-2». Он планирует использовать газопровод как рычаг влияния на рф в мирных переговорах по Украине.
Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопроводы Nord Stream и не возобновлять поставки российского газа в Европу. Он отметил, что это создает угрозу для Украины и стран Центральной Европы.
Группа Greenpeace провела расследование ввлияния на окружающую среду утечек газа из газопровода Nord Stream в Балтийском море.