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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дания разрешила консервацию поврежденного «Северного потока-2»

Дания разрешила консервацию поврежденного «Северного потока-2»

Киев  •  УНН

 • 2835 просмотра

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Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на проведение консервационных работ на поврежденном газопроводе «Северный поток-2». Работы предусматривают установку специальных заглушек для уменьшения экологических рисков.

Работы по консервации необходимы для уменьшения экологических рисков вследствие заполнения трубопровода морской водой и остатками природного газа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV 2/Bornholm.

В Дании Совет энергетического агентства разрешил работы для создания безопасности в месте поврежденного газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в пресс-релизе Датского энергетического агентства.

Сообщается, что проведение консервационных работ необходимо на газопроводе Nord Stream 2 в Балтийском море, который был поврежден в 2022 году после серии взрывов. Их выполнение позволит уменьшить риски для окружающей среды, на которую сейчас влияют остатки трубопровода и природного газа в морской воде, говорится в заявлении агентства.

Указывается, что необходимо вставить специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа.

Справочно

В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода «Северный поток-2» была повреждена загадочными взрывами, как и обе нитки «Северного потока-1». Четыре утечки было обнаружено на двух газопроводах Nord Stream в сентябре после взрывов у Борнхольма, две в датской и две в шведской экономической зоне.

«Их там нет": ВМС Украины сомневается в случайности частых повреждений подводных кабелей в Балтийском море27.01.25, 11:05 • 27178 просмотров

Напомним,

УНН передавал, что финансист Стивен Линч просит разрешения США на участие в аукционе по покупке «Северного потока-2». Он планирует использовать газопровод как рычаг влияния на рф в мирных переговорах по Украине.

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопроводы Nord Stream и не возобновлять поставки российского газа в Европу. Он отметил, что это создает угрозу для Украины и стран Центральной Европы.

Группа Greenpeace провела расследование ввлияния на окружающую среду утечек газа из газопровода Nord Stream в Балтийском море.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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