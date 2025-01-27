Польща застерігає від відновлення поставок російського газу

Газові потоки з росії до Західної Європи ніколи не повинні бути відновлені.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда BBC, та додав, що газопроводи Nord Stream, які не використовуються з 2022 року, "слід демонтувати", передає УНН.

За його словами, це означатиме, що такі країни, як Німеччина, не матимуть спокуси відновити російські поставки, щоб підняти свою власну економіку.

Я можу тільки сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з агресії росії проти України і проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим газопроводом - сказав Дуда.

Президент Польщі, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наполягав на тому, що економічні санкції проти росії працюють і європейські країни повинні протистояти тиску з боку компаній щодо відновлення ділових зв’язків.

Газопроводи "Північний потік" були побудовані російським газовим гігантом "Газпромом" і пролягають між росією та північною Німеччиною.

"Північний потік-1" був закритий у 2022 році, а "Північний потік-2" ніколи не використовувався після вторгнення в Україну. Обидві постраждали від вибухів у 2022 році. Ціни на газ у Європі підскочили після зупинки, і в останні місяці політики з ультраправої німецької партії AfD запропонували відновити роботу газопроводів Nord Stream.

Я вважаю, що газопроводи Nord Stream повинні бути демонтовані. Цей трубопровід створює дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи - сказав Дуда.

Він додав: "Це загроза з енергетичної точки зору, з точки зору військової, але також це величезна економічна загроза, оскільки це означає домінування росії над Європою в економічному сенсі".

Щодо перспектив угоди між Україною та росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, Дуда наполягав, що жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України.

Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусід України, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", – сказав він."Я говорю тут і маю на увазі Другу світову війну і Ялту, де нас не включили в ті переговори, де були укладені певні домовленості поза нашими головами, а потім ми опинилися за залізною завісою, де майже 50 років ми були частиною радянської сфери впливу - зазначив Дуда.

Президент Польщі сказав: "Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприпустимо, щоб росія забирала певні території України і утримувала їх силою. Це неприпустимо. Ми не повинні дозволити росії виграти цю війну".

Дуда сказав, що Трамп "розуміє регіон", і участь США буде ключовою.

Президент Дональд Трамп - як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки - буде мати ключове значення. Я мирно чекаю перших кроків, які зробить Дональд Трамп - вважає Дуда.

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Доповнення

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляли про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.