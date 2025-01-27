Польща застерігає від відновлення поставок російського газу
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопроводи Nord Stream та не відновлювати поставки російського газу до Європи. Він наголосив, що це створює загрозу для України та країн Центральної Європи.
Газові потоки з росії до Західної Європи ніколи не повинні бути відновлені.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда BBC, та додав, що газопроводи Nord Stream, які не використовуються з 2022 року, "слід демонтувати", передає УНН.
За його словами, це означатиме, що такі країни, як Німеччина, не матимуть спокуси відновити російські поставки, щоб підняти свою власну економіку.
Я можу тільки сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з агресії росії проти України і проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим газопроводом
Президент Польщі, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наполягав на тому, що економічні санкції проти росії працюють і європейські країни повинні протистояти тиску з боку компаній щодо відновлення ділових зв’язків.
Газопроводи "Північний потік" були побудовані російським газовим гігантом "Газпромом" і пролягають між росією та північною Німеччиною.
"Північний потік-1" був закритий у 2022 році, а "Північний потік-2" ніколи не використовувався після вторгнення в Україну. Обидві постраждали від вибухів у 2022 році. Ціни на газ у Європі підскочили після зупинки, і в останні місяці політики з ультраправої німецької партії AfD запропонували відновити роботу газопроводів Nord Stream.
Я вважаю, що газопроводи Nord Stream повинні бути демонтовані. Цей трубопровід створює дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи
Він додав: "Це загроза з енергетичної точки зору, з точки зору військової, але також це величезна економічна загроза, оскільки це означає домінування росії над Європою в економічному сенсі".
Щодо перспектив угоди між Україною та росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, Дуда наполягав, що жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України.
Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусід України, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", – сказав він."Я говорю тут і маю на увазі Другу світову війну і Ялту, де нас не включили в ті переговори, де були укладені певні домовленості поза нашими головами, а потім ми опинилися за залізною завісою, де майже 50 років ми були частиною радянської сфери впливу
Президент Польщі сказав: "Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприпустимо, щоб росія забирала певні території України і утримувала їх силою. Це неприпустимо. Ми не повинні дозволити росії виграти цю війну".
Дуда сказав, що Трамп "розуміє регіон", і участь США буде ключовою.
Президент Дональд Трамп - як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки - буде мати ключове значення. Я мирно чекаю перших кроків, які зробить Дональд Трамп
Світ готується до боротьби за постачання газу цього року - Bloomberg13.01.25, 10:43 • 27262 перегляди
Доповнення
З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляли про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.