Польща застерігає від відновлення поставок російського газу

ukenru
09:48 • 72823 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 122816 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 121311 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 140810 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171061 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219016 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176045 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151639 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125367 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109888 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 141997 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141165 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141353 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135646 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118501 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191056 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189368 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 320864 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348008 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 50664 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 79409 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 78292 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141165 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103229 перегляди
Актуальне
Польща застерігає від відновлення поставок російського газу

Польща застерігає від відновлення поставок російського газу

Київ • УНН

 • 33436 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопроводи Nord Stream та не відновлювати поставки російського газу до Європи. Він наголосив, що це створює загрозу для України та країн Центральної Європи.

Газові потоки з росії до Західної Європи ніколи не повинні бути відновлені.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда BBC, та додав, що газопроводи Nord Stream, які не використовуються з 2022 року, "слід демонтувати", передає УНН.

За його словами, це означатиме, що такі країни, як Німеччина, не матимуть спокуси відновити російські поставки, щоб підняти свою власну економіку.

Я можу тільки сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з агресії росії проти України і проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим газопроводом

- сказав Дуда.

Президент Польщі, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наполягав на тому, що економічні санкції проти росії працюють і європейські країни повинні протистояти тиску з боку компаній щодо відновлення ділових зв’язків.

Газопроводи "Північний потік" були побудовані російським газовим гігантом "Газпромом" і пролягають між росією та північною Німеччиною.

"Північний потік-1" був закритий у 2022 році, а "Північний потік-2" ніколи не використовувався після вторгнення в Україну. Обидві постраждали від вибухів у 2022 році. Ціни на газ у Європі підскочили після зупинки, і в останні місяці політики з ультраправої німецької партії AfD запропонували відновити роботу газопроводів Nord Stream.

Я вважаю, що газопроводи Nord Stream повинні бути демонтовані. Цей трубопровід створює дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи

- сказав Дуда.

Він додав: "Це загроза з енергетичної точки зору, з точки зору військової, але також це величезна економічна загроза, оскільки це означає домінування росії над Європою в економічному сенсі".

Щодо перспектив угоди між Україною та росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, Дуда наполягав, що жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України.

Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусід України, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", – сказав він."Я говорю тут і маю на увазі Другу світову війну і Ялту, де нас не включили в ті переговори, де були укладені певні домовленості поза нашими головами, а потім ми опинилися за залізною завісою, де майже 50 років ми були частиною радянської сфери впливу

- зазначив Дуда.

Президент Польщі сказав: "Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприпустимо, щоб росія забирала певні території України і утримувала їх силою. Це неприпустимо. Ми не повинні дозволити росії виграти цю війну".

Дуда сказав, що Трамп "розуміє регіон", і участь США буде ключовою.

Президент Дональд Трамп - як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки - буде мати ключове значення. Я мирно чекаю перших кроків, які зробить Дональд Трамп

- вважає Дуда.

Світ готується до боротьби за постачання газу цього року - Bloomberg13.01.25, 10:43 • 27262 перегляди

Доповнення

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляли про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
andzhei-dudaАнджей Дуда
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами