Світ готується до боротьби за постачання газу цього року - Bloomberg

Світ готується до боротьби за постачання природного газу цього року, подовжуючи біль від вищих рахунків для споживачів і промисловості в Європі та наражаючи бідніші країни, що розвиваються, від Азії до Південної Америки на ризик бути витісненням з ринку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Уперше відтоді, як енергетична криза була посилена війною росії проти України, Європа, як пише видання, ризикує не виконати свої цільові показники зі зберігання на наступну зиму, що створює умови для останньої сутички за постачання, перш ніж нові потужності з виробництва скрапленого природного газу почнуть полегшувати ситуацію наступного року.

Хоча у Європи достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму, а ціни знизилися з початку року, запаси скорочуються через холодну погоду, що пронеслася континентом цими вихідними. Варіанти постачання були обмежені з початку цього року, коли поставки російськими трубопроводами через Україну припинилися після закінчення транзитної угоди, пише видання.

"Цього року в Європі, безумовно, буде дефіцит енергоносіїв, - сказав Франсіско Бланч, стратег із сировинних товарів у Bank of America Corp. - Це означає, що весь додатковий СПГ, який надійде цього року по всьому світу, піде на компенсацію цього дефіциту російського газу".

Щоб задовольнити свій прогнозований попит, Європі буде потрібно імпортувати до 10 мільйонів тонн СПГ на рік - приблизно на 10% більше, ніж у 2024 році, за словами Сола Кавоніка, енергетичного аналітика MST Marquee в Сіднеї. Нові експортні проєкти в Північній Америці, як зазначено, можуть допомогти послабити напруженість ринку, але це залежить від того, наскільки швидко об'єкти зможуть наростити виробництво.

З меншою кількістю варіантів поповнення запасів до наступної зими Європі, як повідомляється, знадобляться поставки СПГ, що відволіче частину з Азії, де знаходяться найбільші світові споживачі. Залежно від того, як формуватиметься попит, конкуренція підніме ціни вище, ніж можуть дозволити собі такі країни, як Індія, Бангладеш і Єгипет, і вплине на економічне відновлення Німеччини, зазначає видання.

Ф'ючерси на газ у Європі, які зазвичай також впливають на спотові ціни на СПГ в Азії, усе ще приблизно на 45% вищі, ніж за аналогічний період минулого року, а контракти торгуються приблизно втричі вище від докризових рівнів у 2025 році.

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Різке зростання цін "посилиться, якщо запаси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні також виснажаться, що призведе до конкуренції за вантажі", сказав Джейсон Фір, глобальний керівник відділу бізнес-аналітики в енергетичній брокерській компанії Poten & Partners Inc. у Г'юстоні.

Тими, хто програє через спроможність Європи платити більшу премію за газ, стануть країни Азії, що розвиваються, деякі вантажі яких уже переспрямовують, щоб скористатися вищими ставками, пише видання.

Для продавців СПГ, які вже пожинають плоди вищих цін, це створює можливості. За словами Огана Козе, керуючого директора консалтингової компанії Accenture, у деяких випадках виробники СПГ можуть наростити потужності, аналогічні зростанню експорту, що відбулося в кризовий 2022 рік.

Перспективи, як зазначається, багато в чому залежать від того, наскільки швидко будуть запущені нові виробничі потужності.

Це, як зазначено, ставить США в центр уваги. "Найбільший у світі постачальник СПГ протягом багатьох років виступав за порятунок Європи від газового голоду, і це послання, імовірно, стане гучнішим після вступу Дональда Трампа на посаду. Він уже пригрозив митами, якщо Європа не купуватиме більше американських енергоносіїв", - ідеться в публікації.

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Цього року експорт СПГ зі США, як очікується, зросте приблизно на 15%, згідно з Kpler, на тлі того, як Plaquemines Venture Global LNG Inc. і розширення Corpus Christi Cheniere Energy Inc. збільшують виробництво. Але темпи під питанням. Cheniere вже попередила, що нарощування цього року буде "відносно повільним".

У росії, яка, як і раніше, є другим за величиною джерелом СПГ в Європі, основна увага приділятиметься тому, чи зможе країна зберегти свій експорт після того, як США в п'ятницю запровадили санкції проти двох невеликих об'єктів, зазначає видання.

"Трамп, який пообіцяв покласти край війні росії в Україні, також може змінити загальні перспективи ринку, особливо якщо мирна угода включатиме енергоносії, як і очікувалося. Експорт російського трубопровідного газу через Україну може зрештою продовжитися 2025 року, згідно із запискою Ентоні Юена та інших аналітиків Citigroup Inc." - ідеться в публікації.

Наразі в Азії, як зазначається, достатньо резервів, щоб поступитися поставками СПГ до Європи. Китайські імпортери СПГ перепродували партії для поставки до березня і значною мірою припинили закупівлі на спотовому ринку, де ціни високі. Імпортери індійського газу звернулися до дешевших альтернатив, тоді як Бангладеш був змушений скоригувати закупівельні тендери після того, як ціни пропозиції були занадто високі. Єгипет звернувся до газойлю.

Як зазначається, полегшення ситуації не за горами. З 2026 року відкладені проєкти мають, нарешті, почати постачати паливо. У цей момент напруга на ринках може ослабнути, за даними Jefferies Financial Group Inc.

Додаткові 175 мільйонів тонн нових поставок почнуть надходити до 2030 року, здебільшого зі США і Катару. Це може викликати знижувальний тиск на ціни і повернути клієнтів у країнах, які цього року опиняються в скрутному становищі, пише видання.

"Якщо поточні плани з розширення поставок СПГ збережуться, 2026 рік має стати світлом у кінці тунелю", - сказала Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank.

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