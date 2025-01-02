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Ціни на газ у Європі зросли після зупинки транзиту через Україну

Ціни на газ у Європі зросли після зупинки транзиту через Україну

Київ • УНН

 • 32774 перегляди

Ціни на газ у Європі зросли на 4,3% після припинення транзиту через Україну. Трейдери прогнозують подальше зростання цін через зимові морози та обмежені альтернативні маршрути постачання.

Європейські ціни на газ зросли в перший торговий день нового року, оскільки регіон готується до зимових морозів без одного з ключових джерел постачання. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Базова ціна на газ у січні піднялася на 4,3%, досягнувши 51 євро за мегават-годину — найвищого рівня з жовтня 2023 року. Постачання російського газу через Україну припинилося після завершення терміну дії транзитного контракту між двома країнами, а рівноцінної альтернативи цьому маршруту поки немає.

Трейдери уважно стежать за тим, чи не призведе втрата російських потоків, які були важливими для центральноєвропейських країн, до швидшого виснаження запасів у газових сховищах. Запаси газу в Європі вже скорочуються найшвидшими темпами з 2021 року, коли почалася газова криза. Ситуацію ускладнює прогноз мінусових температур у низці країн, що збільшить попит на опалення. У Словаччині, одній із країн, які найбільше постраждали від припинення поставок, температура може впасти до -7°C до середини січня.

Енергокриза в Молдові: що відомо01.01.25, 19:41 • 54635 переглядiв

Хоча Європа навряд чи залишиться без газу цієї зими завдяки наявним запасам і альтернативним постачанням, трейдери вже відчувають труднощі з перспективою поповнення сховищ перед наступним опалювальним сезоном. Ціни на газ на літо вже перевищили ціни на зиму 2025-26 років, що зробить поповнення запасів дорожчим і складнішим.

"Зростає ризик того, що ЄС увійде в (наступну – ред.) зиму з низьким рівнем газових сховищ, що зробить їх поповнення дорогим", - сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management в Копенгагені. 

Російський трубопровідний газ до Європи наразі надходить лише одним маршрутом — через Туреччину до Угорщини. Поставки цим шляхом перебуватимуть під пильним моніторингом.

Після припинення потоків через Україну Європа ще більше залежатиме від скрапленого природного газу (ЗПГ), зокрема з росії. Минулого року росія поставила рекордні обсяги ЗПГ до Європи, ставши другим найбільшим постачальником після США, які нещодавно запустили два нових експортних заводи.

Однак для країн Центральної та Східної Європи, які не мають доступу до моря, ЗПГ залишається дорогим варіантом через витрати на транспортування до портів Німеччини, Польщі чи Греції, регазифікацію та подальший транзит. У Словаччині підрахували, що імпорт газу із заходу обійдеться в додаткові 177 мільйонів євро (183 мільйони доларів США). Як зазначив Вальтер Больц, колишній австрійський регулятор і нинішній старший радник з енергетичних питань у Baker&McKenzie LLP, "газові ринки Європи не відчувають дефіциту, але транспортування із заходу на схід є обмеженим, що спричинить додаткову націнку для регіону".

Цього року Європі доведеться активніше конкурувати за постачання ЗПГ, особливо влітку, коли зростає попит на електроенергію для кондиціонування повітря в Азії. Хоча у світі будуються нові заводи з виробництва ЗПГ, значне збільшення потужностей очікується лише через кілька років.

Базова ціна на газ із постачанням у лютому в Нідерландах зросла на 3,1% до 50,39 євро за мегават-годину станом на 8:10 ранку в Амстердамі. Ф’ючерси перевищили позначку в 50 євро ще 31 грудня на тлі очікування зупинки потоків.

Нагадаємо 

Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності. Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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