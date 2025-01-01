Енергокриза в Молдові: що відомо

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Після припинення транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без поставок, а Молдова перейшла на альтернативні джерела енергії. Правий берег отримує 52% електроенергії з Румунії, 45% з місцевих джерел.

Після зупинки транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без газових постачань, а на Правому березі значно змінилася структура енергопостачання, передає УНН з посиланням NewsMaker.

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу у зв'язку із закінченням газового контракту. Раніше Молдова щодня отримувала 5,7 млн кубометрів газу, проте весь обсяг спрямовували до Придністров'я, де його вистачало для внутрішніх потреб і генерації електроенергії на Молдавській ДРЕС, що забезпечувала всю Молдову. За кілька днів до зупинки транзиту "Газпром" заявив про повне припинення поставок газу в Молдову.

З 16 грудня в Молдові діє режим надзвичайної ситуації, а влада Придністров'я також оголосила надзвичайний економічний стан у регіоні. Припинення постачання газу значно змінило ситуацію на енергетичному ринку обох берегів Дністра.

Правобережна Молдова повністю втратила електроенергію, що надходила з розташованої в Придністров'ї Молдавської ДРЕС. Однак, за даними компанії Energocom, на 1 січня правий берег повністю забезпечено постачанням електроенергії:

-45% припадає на місцеве виробництво (ТЕЦ і поновлювані джерела енергії);

-52% надходить із Румунії;

-3% постачає український "Енергоатом".

Згідно з даними держпідприємства Moldelectrica, з 1 січня Termoelectrica запустила ТЕЦ-1, яка раніше не працювала і зараз видає близько 6 МВт. Водночас ТЕЦ-2 виробляє 174-175 МВт. Споживання електроенергії сьогодні, 1 січня, виявилося нижчим від запланованого: на момент написання матеріалу обидва береги Дністра споживали 756 МВт за запланованих 825 МВт.

Електроенергія, що імпортується з Румунії, надходить до Молдови по лінії Ісакча-Вулканешти.

Тим часом у Придністров'ї місцева влада розпочала реалізацію раніше оголошених заходів. У містах відключено центральне опалення, у приватному секторі та сільській місцевості припинено подачу газу.

Газ із запасів у системі газопроводів продовжує надходити в багатоквартирні будинки без автономного опалення і використовується тільки для приготування їжі, поки тиск у мережі не досягне критичного рівня.

Молдавська ДРЕС переведена з газу на вугілля, що підтверджується відеоматеріалом, опублікованим місцевим телеканалом ТСВ.

Заправка автомобілів метаном обмежена і доступна винятково для транспорту, що обслуговує громадські потреби.

На 1 січня Молдавська ДРЕС і Дубоссарська ГЕС, розташовані в Придністров'ї, виробляли близько 113 МВт електроенергії, з можливістю збільшення генерації за умови зростання споживання.

Запаси газу в Придністров'ї становлять 13 млн кубометрів, яких має вистачити на 10 днів для північних районів і на 20 днів для південних.

Нагадаємо 

Молдавська ДРЕС, розташована в Придністров'ї, припинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на резервне вугільне паливо.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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