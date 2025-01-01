Энергокризис в Молдове: что известно

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После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без поставок, а Молдова перешла на альтернативные источники энергии. Правый берег получает 52% электроэнергии из Румынии, 45% из местных источников.

После остановки транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без газовых поставок, а на Правом берегу значительно изменилась структура энергоснабжения, передает УНН со ссылкой NewsMaker.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу в связи с окончанием газового контракта. Ранее Молдова ежедневно получала 5,7 млн кубометров газа, однако весь объем направлялся в Приднестровье, где его хватало для внутренних нужд и генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, обеспечивавшей всю Молдову. За несколько дней до остановки транзита "Газпром" заявил о полном прекращении поставок газа в Молдову.

С 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайной ситуации, а власти Приднестровья также объявили чрезвычайное экономическое положение в регионе. Прекращение поставок газа значительно изменило ситуацию на энергетическом рынке обоих берегов Днестра.

Правобережная Молдова полностью лишилась электроэнергии, поступавшей с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Однако, по данным компании Energocom, на 1 января правый берег полностью обеспечен поставками электроэнергии:

-45% приходится на местное производство (ТЭЦ и возобновляемые источники энергии);

-52% поступает из Румынии;

-3% поставляет украинский "Энергоатом".

Согласно данным госпредприятия Moldelectrica, с 1 января Termoelectrica запустила ранее не работавшую ТЭЦ-1, которая сейчас выдает около 6 МВт. В то же время ТЭЦ-2 производит 174-175 МВт. Потребление электроэнергии сегодня, 1 января, оказалось ниже запланированного: на момент написания материала оба берега Днестра потребляли 756 МВт при запланированных 825 МВт.

Импортируемая из Румынии электроэнергия поступает в Молдову по линии Исакча-Вулканешты.

Тем временем в Приднестровье местные власти приступили к реализации ранее объявленных мер. В городах отключено центральное отопление.В частном секторе и сельской местности приостановлена подача газа.

Газ из запасов в системе газопроводов продолжает поступать в многоквартирные дома без автономного отопления и используется только для приготовления пищи, пока давление в сети не достигнет критического уровня.

Молдавская ГРЭС переведена с газа на уголь, что подтверждается видеоматериалом, опубликованным местным телеканалом ТСВ.

Заправка автомобилей метаном ограничена и доступна исключительно для транспорта, обслуживающего общественные нужды.

На 1 января Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС, расположенные в Приднестровье, вырабатывали около 113 МВт электроэнергии, с возможностью увеличения генерации при росте потребления.

Запасы газа в Приднестровье составляют 13 млн кубометров, которых должно хватить на 10 дней для северных районов и на 20 дней для южных.

Напомним 

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на резервное угольное топливо.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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