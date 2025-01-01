Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии и перешла на уголь
Киев • УНН
Молдавская ГРЭС в Приднестровье остановила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на угольное топливо. Запасов донецкого угля хватит на 50 дней для обеспечения гуманитарных нужд региона.
Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на резервное угольное топливо, передает УНН со ссылкой на point.md.
По информации СМИ, запасов донецкого угля, который позволяет функционировать двум энергоблокам станции, хватит на 50 дней.
В этот период станция будет производить электроэнергию для гуманитарных нужд и обеспечения предприятий, отвечающих за продовольственную безопасность Приднестровья. Электричество будет подаваться в жилые дома, социальные учреждения, на предприятия, производящие продукты питания, а также в организации, обеспечивающие жизнедеятельность граждан.
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Так называемые власти Приднестровья заявили, что приняли меры для минимизации негативных последствий и поддержания нормальных условий для жизни населения и работы инфраструктуры региона в условиях прекращения поставок газа.
Госкомпания Energocom ранее сообщила, что после прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, обеспечивающей значительную часть потребностей правого берега Днестра, дефицит будет покрыт за счет увеличения местного производства и импорта электроэнергии из Румынии.
Напомним
Власти сепаратистского Приднестровья Молдовы в воскресенье прекратили поставки газа нескольким учреждениям на фоне того, что соглашение о транзите российского газа через Украину завершается в конце года.
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