Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии и перешла на уголь

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на резервное угольное топливо, передает УНН со ссылкой на point.md.

По информации СМИ, запасов донецкого угля, который позволяет функционировать двум энергоблокам станции, хватит на 50 дней.

В этот период станция будет производить электроэнергию для гуманитарных нужд и обеспечения предприятий, отвечающих за продовольственную безопасность Приднестровья. Электричество будет подаваться в жилые дома, социальные учреждения, на предприятия, производящие продукты питания, а также в организации, обеспечивающие жизнедеятельность граждан.

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Так называемые власти Приднестровья заявили, что приняли меры для минимизации негативных последствий и поддержания нормальных условий для жизни населения и работы инфраструктуры региона в условиях прекращения поставок газа.

Госкомпания Energocom ранее сообщила, что после прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, обеспечивающей значительную часть потребностей правого берега Днестра, дефицит будет покрыт за счет увеличения местного производства и импорта электроэнергии из Румынии.

Напомним

Власти сепаратистского Приднестровья Молдовы в воскресенье прекратили поставки газа нескольким учреждениям на фоне того, что соглашение о транзите российского газа через Украину завершается в конце года.

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