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Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии и перешла на уголь

Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии и перешла на уголь

Киев  •  УНН

 • 8526 просмотра

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Молдавская ГРЭС в Приднестровье остановила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на угольное топливо. Запасов донецкого угля хватит на 50 дней для обеспечения гуманитарных нужд региона.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на резервное угольное топливо, передает УНН со ссылкой на point.md.

По информации СМИ, запасов донецкого угля, который позволяет функционировать двум энергоблокам станции, хватит на 50 дней.

В этот период станция будет производить электроэнергию для гуманитарных нужд и обеспечения предприятий, отвечающих за продовольственную безопасность Приднестровья. Электричество будет подаваться в жилые дома, социальные учреждения, на предприятия, производящие продукты питания, а также в организации, обеспечивающие жизнедеятельность граждан.

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа1 янв. 2025, 14:05 • 93837 просмотров

Так называемые власти Приднестровья заявили, что приняли меры для минимизации негативных последствий и поддержания нормальных условий для жизни населения и работы инфраструктуры региона в условиях прекращения поставок газа.

Госкомпания Energocom ранее сообщила, что после прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, обеспечивающей значительную часть потребностей правого берега Днестра, дефицит будет покрыт за счет увеличения местного производства и импорта электроэнергии из Румынии.

Напомним 

Власти сепаратистского Приднестровья Молдовы в воскресенье прекратили поставки газа нескольким учреждениям на фоне того, что соглашение о транзите российского газа через Украину завершается в конце года. 

Зеленский о прекращении транзита российского газа: общая задача - поддержать Молдову1 янв. 2025, 16:02 • 11916 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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