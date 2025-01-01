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Молдавська ДРЕС зупинила постачання електроенергії та перейшла на вугілля

Молдавська ДРЕС зупинила постачання електроенергії та перейшла на вугілля

Київ • УНН

 • 29806 перегляди

Молдавська ДРЕС у Придністров'ї зупинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на вугільне паливо. Запасів донецького вугілля вистачить на 50 днів для забезпечення гуманітарних потреб регіону.

Молдавська ДРЕС, розташована в Придністров'ї, припинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на резервне вугільне паливо, передає УНН із посиланням на point.md.

За інформацією ЗМІ, запасів донецького вугілля, яке дає змогу функціонувати двом енергоблокам станції, вистачить на 50 днів.

У цей період станція вироблятиме електроенергію для гуманітарних потреб і забезпечення підприємств, що відповідають за продовольчу безпеку Придністров'я. Електрику подаватимуть у житлові будинки, соціальні установи, на підприємства, що виробляють продукти харчування, а також в організації, що забезпечують життєдіяльність громадян.

Україна припинила транзит російського газу: як відреагувала Європа01.01.2025, 16:05 • 164533 перегляди

Так звана влада Придністров'я заявила, що вжила заходів для мінімізації негативних наслідків і підтримання нормальних умов для життя населення і роботи інфраструктури регіону в умовах припинення постачання газу.

Держкомпанія Energocom раніше повідомила, що після припинення постачань електроенергії з Молдавської ДРЕС, що забезпечує значну частину потреб правого берега Дністра, дефіцит буде покрито за рахунок збільшення місцевого виробництва та імпорту електроенергії з Румунії.

Нагадаємо 

Влада сепаратистського Придністров'я Молдови в неділю припинила постачання газу кільком установам на тлі того, що угода про транзит російського газу через Україну завершується наприкінці року. 

Зеленський про припинення транзиту російського газу: спільне завдання – підтримати Молдову01.01.2025, 18:02 • 34279 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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