Ексклюзив
10:00 • 322 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 858 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 1762 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 12418 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 9942 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 22372 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 34959 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 31757 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35581 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57573 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Серед українських дітей стрімко зростає статистика вживання тютюнових виробів, фіксуються випадки токсичного отруєння нікотином. Новітні продукти, такі як електронні сигарети та нікотинові паучі, приваблюють підлітків, а кількість нікотину в них часто перевищує заявлену.

Фото: freepik

Серед українських дітей та молоді стрімко зростає статистика вживання тютюнових виробів. Медики фіксують не лише поширення електронних сигарет, снюсів і нікотинових паучів, а й випадки токсичного отруєння нікотином. Про це повідомив Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка, передає УНН.

Деталі

За словами медика, діти стають головною групою споживачів новітніх тютюнових і нікотинових продуктів - електронних сигарет, тютюнових виробів електричного нагрівання, нікотинових паучів та снюсів.

Нас непокоїть, як лікарів, які стикаються постійно вже з наслідками, частіше за все, на жаль, цього вживання, тому що діти найбільші споживачі саме новітніх тютюнових нікотинових виробів

- підкреслив Отто Стойка.

Особливо приваблюють підлітків вироби без різкого запаху, які легко приховати. Це, за словами лікаря, робить їх більш небезпечними для дітей і сприяє швидкому формуванню залежності.

І статистика, нажаль, зростає. Вже більше дітей споживають електронних сигарет, ніж звичайних сигарет. 20% дітей споживають електронні сигарети, а звичайні сигарети - 18%. Тобто вже, скажемо так, поширення більше

- каже лікар.

Також, особливу тривогу у медиків викликають нікотинові паучі: їх уже вживають 3% дітей, тоді як серед дорослих цей показник становить лише 0,3%, каже Отто Стойка. І така статистика вже має наслідки: лікар повідомив про випадки токсичного отруєння нікотином у дітей, спричинені неконтрольованим вживанням таких виробів.

Крім того, лікар стверджує, що за результатами лабораторних досліджень, зокрема американського FBI, фактична кількість нікотину в цих продуктах часто значно перевищує вказану виробниками – від 4 до 50 мг і більше в одній подушечці, що еквівалентно понад двом пачкам сигарет.

Нагадаємо

Кардіохірург Станіслав Фанта розповів про небезпеку енергетиків для підлітків, які спричиняють навантаження на серцево-судинну систему, зневоднення та ризик тромбоутворення. Законодавча прогалина дозволяє неповнолітнім безперешкодно купувати ці напої, що призводить до інфарктів та розвитку діабету.

Алла Кіосак

