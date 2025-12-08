"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків

Фото: freepik

Серед українських дітей та молоді стрімко зростає статистика вживання тютюнових виробів. Медики фіксують не лише поширення електронних сигарет, снюсів і нікотинових паучів, а й випадки токсичного отруєння нікотином. Про це повідомив Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка, передає УНН.

Деталі

За словами медика, діти стають головною групою споживачів новітніх тютюнових і нікотинових продуктів - електронних сигарет, тютюнових виробів електричного нагрівання, нікотинових паучів та снюсів.

Нас непокоїть, як лікарів, які стикаються постійно вже з наслідками, частіше за все, на жаль, цього вживання, тому що діти найбільші споживачі саме новітніх тютюнових нікотинових виробів - підкреслив Отто Стойка.

Особливо приваблюють підлітків вироби без різкого запаху, які легко приховати. Це, за словами лікаря, робить їх більш небезпечними для дітей і сприяє швидкому формуванню залежності.

І статистика, нажаль, зростає. Вже більше дітей споживають електронних сигарет, ніж звичайних сигарет. 20% дітей споживають електронні сигарети, а звичайні сигарети - 18%. Тобто вже, скажемо так, поширення більше - каже лікар.

Також, особливу тривогу у медиків викликають нікотинові паучі: їх уже вживають 3% дітей, тоді як серед дорослих цей показник становить лише 0,3%, каже Отто Стойка. І така статистика вже має наслідки: лікар повідомив про випадки токсичного отруєння нікотином у дітей, спричинені неконтрольованим вживанням таких виробів.

Крім того, лікар стверджує, що за результатами лабораторних досліджень, зокрема американського FBI, фактична кількість нікотину в цих продуктах часто значно перевищує вказану виробниками – від 4 до 50 мг і більше в одній подушечці, що еквівалентно понад двом пачкам сигарет.

Нагадаємо

Кардіохірург Станіслав Фанта розповів про небезпеку енергетиків для підлітків, які спричиняють навантаження на серцево-судинну систему, зневоднення та ризик тромбоутворення. Законодавча прогалина дозволяє неповнолітнім безперешкодно купувати ці напої, що призводить до інфарктів та розвитку діабету.