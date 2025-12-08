"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Киев • УНН
Среди украинских детей стремительно растет статистика употребления табачных изделий, фиксируются случаи токсического отравления никотином. Новейшие продукты, такие как электронные сигареты и никотиновые паучи, привлекают подростков, а количество никотина в них часто превышает заявленное.
Среди украинских детей и молодежи стремительно растет статистика употребления табачных изделий. Медики фиксируют не только распространение электронных сигарет, снюсов и никотиновых паучей, но и случаи токсического отравления никотином. Об этом сообщил Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка, передает УНН.
Детали
По словам медика, дети становятся главной группой потребителей новейших табачных и никотиновых продуктов - электронных сигарет, табачных изделий электрического нагревания, никотиновых паучей и снюсов.
Нас беспокоит, как врачей, которые постоянно сталкиваются уже с последствиями, чаще всего, к сожалению, этого употребления, потому что дети самые большие потребители именно новейших табачных никотиновых изделий
Особенно привлекают подростков изделия без резкого запаха, которые легко скрыть. Это, по словам врача, делает их более опасными для детей и способствует быстрому формированию зависимости.
И статистика, к сожалению, растет. Уже больше детей потребляют электронных сигарет, чем обычных сигарет. 20% детей потребляют электронные сигареты, а обычные сигареты - 18%. То есть уже, скажем так, распространение больше
Также, особую тревогу у медиков вызывают никотиновые паучи: их уже употребляют 3% детей, тогда как среди взрослых этот показатель составляет лишь 0,3%, говорит Отто Стойка. И такая статистика уже имеет последствия: врач сообщил о случаях токсического отравления никотином у детей, вызванные неконтролируемым употреблением таких изделий.
Кроме того, врач утверждает, что по результатам лабораторных исследований, в частности американского FBI, фактическое количество никотина в этих продуктах часто значительно превышает указанное производителями – от 4 до 50 мг и более в одной подушечке, что эквивалентно более чем двум пачкам сигарет.
Напомним
Кардиохирург Станислав Фанта рассказал об опасности энергетиков для подростков, которые вызывают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, обезвоживание и риск тромбообразования. Законодательный пробел позволяет несовершеннолетним беспрепятственно покупать эти напитки, что приводит к инфарктам и развитию диабета.