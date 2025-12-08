$42.060.13
Эксклюзив
10:00 • 232 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 746 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 1612 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 12233 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 9796 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 22320 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 34906 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 31729 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 35556 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 57562 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
Популярные новости
Россия захватывает территории в Украине самыми быстрыми темпами с начала войны – The Telegraph
8 декабря, 00:03 • 10645 просмотра
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск
8 декабря, 01:04 • 9924 просмотра
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые
8 декабря, 01:35 • 6312 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"
8 декабря, 02:06 • 17368 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне
04:16 • 17149 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 12233 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
6 декабря, 12:23 • 61868 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная
5 декабря, 17:32 • 71303 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
5 декабря, 11:30 • 82684 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 11:17 • 104081 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 12233 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40 • 47613 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50 • 58058 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10 • 59020 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53 • 73082 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Среди украинских детей стремительно растет статистика употребления табачных изделий, фиксируются случаи токсического отравления никотином. Новейшие продукты, такие как электронные сигареты и никотиновые паучи, привлекают подростков, а количество никотина в них часто превышает заявленное.

"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Фото: freepik

Среди украинских детей и молодежи стремительно растет статистика употребления табачных изделий. Медики фиксируют не только распространение электронных сигарет, снюсов и никотиновых паучей, но и случаи токсического отравления никотином. Об этом сообщил Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка, передает УНН.

Детали

По словам медика, дети становятся главной группой потребителей новейших табачных и никотиновых продуктов - электронных сигарет, табачных изделий электрического нагревания, никотиновых паучей и снюсов.

Нас беспокоит, как врачей, которые постоянно сталкиваются уже с последствиями, чаще всего, к сожалению, этого употребления, потому что дети самые большие потребители именно новейших табачных никотиновых изделий

- подчеркнул Отто Стойка.

Особенно привлекают подростков изделия без резкого запаха, которые легко скрыть. Это, по словам врача, делает их более опасными для детей и способствует быстрому формированию зависимости.

И статистика, к сожалению, растет. Уже больше детей потребляют электронных сигарет, чем обычных сигарет. 20% детей потребляют электронные сигареты, а обычные сигареты - 18%. То есть уже, скажем так, распространение больше

- говорит врач.

Также, особую тревогу у медиков вызывают никотиновые паучи: их уже употребляют 3% детей, тогда как среди взрослых этот показатель составляет лишь 0,3%, говорит Отто Стойка. И такая статистика уже имеет последствия: врач сообщил о случаях токсического отравления никотином у детей, вызванные неконтролируемым употреблением таких изделий.

Кроме того, врач утверждает, что по результатам лабораторных исследований, в частности американского FBI, фактическое количество никотина в этих продуктах часто значительно превышает указанное производителями – от 4 до 50 мг и более в одной подушечке, что эквивалентно более чем двум пачкам сигарет.

Напомним

Кардиохирург Станислав Фанта рассказал об опасности энергетиков для подростков, которые вызывают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, обезвоживание и риск тромбообразования. Законодательный пробел позволяет несовершеннолетним беспрепятственно покупать эти напитки, что приводит к инфарктам и развитию диабета.

Алла Киосак

