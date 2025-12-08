"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков

Фото: freepik

Среди украинских детей и молодежи стремительно растет статистика употребления табачных изделий. Медики фиксируют не только распространение электронных сигарет, снюсов и никотиновых паучей, но и случаи токсического отравления никотином. Об этом сообщил Кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка, передает УНН.

Детали

По словам медика, дети становятся главной группой потребителей новейших табачных и никотиновых продуктов - электронных сигарет, табачных изделий электрического нагревания, никотиновых паучей и снюсов.

Нас беспокоит, как врачей, которые постоянно сталкиваются уже с последствиями, чаще всего, к сожалению, этого употребления, потому что дети самые большие потребители именно новейших табачных никотиновых изделий - подчеркнул Отто Стойка.

Особенно привлекают подростков изделия без резкого запаха, которые легко скрыть. Это, по словам врача, делает их более опасными для детей и способствует быстрому формированию зависимости.

И статистика, к сожалению, растет. Уже больше детей потребляют электронных сигарет, чем обычных сигарет. 20% детей потребляют электронные сигареты, а обычные сигареты - 18%. То есть уже, скажем так, распространение больше - говорит врач.

Также, особую тревогу у медиков вызывают никотиновые паучи: их уже употребляют 3% детей, тогда как среди взрослых этот показатель составляет лишь 0,3%, говорит Отто Стойка. И такая статистика уже имеет последствия: врач сообщил о случаях токсического отравления никотином у детей, вызванные неконтролируемым употреблением таких изделий.

Кроме того, врач утверждает, что по результатам лабораторных исследований, в частности американского FBI, фактическое количество никотина в этих продуктах часто значительно превышает указанное производителями – от 4 до 50 мг и более в одной подушечке, что эквивалентно более чем двум пачкам сигарет.

Напомним

Кардиохирург Станислав Фанта рассказал об опасности энергетиков для подростков, которые вызывают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, обезвоживание и риск тромбообразования. Законодательный пробел позволяет несовершеннолетним беспрепятственно покупать эти напитки, что приводит к инфарктам и развитию диабета.