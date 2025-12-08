Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів щодо мирної ініціативи за посередництва США розходяться в думках щодо територіального питання. Він наголосив, що угоди щодо українського Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області, поки не досягнуто.
Деталі
Елементи плану США вимагають подальшого обговорення щодо низки "делікатних питань", включаючи гарантії безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами, заявив Зеленський у телефонному інтерв'ю.
Український лідер наголосив, що переговори поки не досягли згоди щодо українського Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області.
"Є бачення США, Росії та України, і ми не маємо єдиного погляду на Донбас", — заявив Зеленський Bloomberg News вранці в понеділок.
Він зазначив, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки із західними союзниками, насамперед із США.
Додамо
Зеленський виступив після критики Трампа на його адресу — на відміну від коментарів останніх днів про реакцію президента володимира путіна на цю пропозицію, заявивши, що він "трохи розчарований тим, що президент Зеленський досі не ознайомився з цією пропозицією".
"Є одне питання, на яке я, як і всі українці, хочу отримати відповідь: якщо росія знову почне війну, що робитимуть наші партнери?" - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Український лідер прямував до Лондона, де в понеділок він має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити пропозицію США.
