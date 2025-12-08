Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров, обсуждающие мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", включая гарантии безопасности для пострадавшей от войны страны и контроль над восточными регионами, заявил Зеленский в телефонном интервью.

Украинский лидер подчеркнул, что переговоры пока не достигли согласия по украинскому Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области.

"Есть видение США, россии и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил Зеленский Bloomberg News утром в понедельник.

Он отметил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США.

Добавим

Зеленский выступил после критики Трампа в его адрес — в отличие от комментариев последних дней о реакции президента Владимира Путина на это предложение, заявив, что он "немного разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор не ознакомился с этим предложением".

"Есть один вопрос, на который я, как и все украинцы, хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?" — сказал Зеленский.

Напомним

Украинский лидер направлялся в Лондон, где в понедельник он должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предложение США.

