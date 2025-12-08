$42.060.13
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 4564 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 3014 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 5486 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 7366 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7082 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 17740 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11732 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23374 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35962 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров по мирной инициативе при посредничестве США расходятся во мнениях по территориальному вопросу. Он подчеркнул, что соглашения по украинскому Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области, пока не достигнуто.

Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров, обсуждающие мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", включая гарантии безопасности для пострадавшей от войны страны и контроль над восточными регионами, заявил Зеленский в телефонном интервью.

Украинский лидер подчеркнул, что переговоры пока не достигли согласия по украинскому Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области.

"Есть видение США, россии и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", — заявил Зеленский Bloomberg News утром в понедельник.

Он отметил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США.

Добавим

Зеленский выступил после критики Трампа в его адрес — в отличие от комментариев последних дней о реакции президента Владимира Путина на это предложение, заявив, что он "немного разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор не ознакомился с этим предложением".

"Есть один вопрос, на который я, как и все украинцы, хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?" — сказал Зеленский.

Напомним

Украинский лидер направлялся в Лондон, где в понедельник он должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предложение США.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

