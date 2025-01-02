Цены на газ в Европе выросли после остановки транзита через Украину

Европейские цены на газ выросли в первый торговый день нового года, поскольку регион готовится к зимним морозам без одного из ключевых источников поставок. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Базовая цена на газ в январе поднялась на 4,3%, достигнув 51 евро за мегаватт/час - самого высокого уровня с октября 2023 года. Поставки российского газа через Украину прекратились после завершения срока действия транзитного контракта между двумя странами, а равноценной альтернативы этому маршруту пока нет.

Трейдеры внимательно следят за тем, не приведет ли потеря российских потоков, которые были важными для центральноевропейских стран, к более быстрому истощению запасов в газовых хранилищах. Запасы газа в Европе уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда начался газовый кризис. Ситуацию осложняет прогноз минусовых температур в ряде стран, что увеличит спрос на отопление. В Словакии, одной из стран, наиболее пострадавших от прекращения поставок, температура может упасть до -7°C к середине января.

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Хотя Европа вряд ли останется без газа этой зимой благодаря имеющимся запасам и альтернативным поставкам, трейдеры уже испытывают трудности с перспективой пополнения хранилищ перед следующим отопительным сезоном. Цены на газ на лето уже превысили цены на зиму 2025-26 годов, что сделает пополнение запасов дороже и сложнее.

"Растет риск того, что ЕС войдет в (следующую - ред.) зиму с низким уровнем газовых хранилищ, что сделает их пополнение дорогим", - сказал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management в Копенгагене.

Российский трубопроводный газ в Европу сейчас поступает только по одному маршруту - через Турцию в Венгрию. Поставки по этому пути будут находиться под пристальным мониторингом.

После прекращения потоков через Украину Европа еще больше будет зависеть от сжиженного природного газа (СПГ), в частности из России. В прошлом году Россия поставила рекордные объемы СПГ в Европу, став вторым крупнейшим поставщиком после США, которые недавно запустили два новых экспортных завода.

Однако для стран Центральной и Восточной Европы, которые не имеют доступа к морю, СПГ остается дорогим вариантом из-за расходов на транспортировку в порты Германии, Польши или Греции, регазификацию и дальнейший транзит. В Словакии подсчитали, что импорт газа с запада обойдется в дополнительные 177 миллионов евро (183 миллиона долларов США). Как отметил Вальтер Больц, бывший австрийский регулятор и нынешний старший советник по энергетическим вопросам в Baker&McKenzie LLP, "газовые рынки Европы не испытывают дефицита, но транспортировка с запада на восток ограничена, что повлечет дополнительную наценку для региона".

В этом году Европе придется активнее конкурировать за поставки СПГ, особенно летом, когда растет спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха в Азии. Хотя в мире строятся новые заводы по производству СПГ, значительное увеличение мощностей ожидается лишь через несколько лет.

Базовая цена на газ с поставкой в феврале в Нидерландах выросла на 3,1% до 50,39 евро за мегаватт-час по состоянию на 8:10 утра в Амстердаме. Фьючерсы превысили отметку в 50 евро еще 31 декабря на фоне ожидания остановки потоков.

Напомним

Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, завершив десятилетие энергетической зависимости. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Европе: часть стран поддержала решение, ссылаясь на необходимость уменьшения влияния России, тогда как другие, в частности Словакия, выразили обеспокоенность относительно возможных последствий для энергоснабжения.