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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир готовится к борьбе за поставки газа в этом году - Bloomberg

Мир готовится к борьбе за поставки газа в этом году - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Европе потребуется на 10% больше СПГ в 2024 году для восполнения дефицита после остановки транзита через Украину. Ситуация может привести к ценовой конкуренции с азиатскими странами за поставки газа.

Мир готовится к борьбе за поставки природного газа в этом году, продлевая боль от более высоких счетов для потребителей и промышленности в Европе и подвергая более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки риску быть вытесненными с рынка, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Впервые с тех пор, как энергетический кризис был усилен войной россии против Украины, Европа, как пишет издание, рискует не выполнить свои целевые показатели по хранению на следующую зиму, что создает условия для последней схватки за поставки, прежде чем новые мощности по производству сжиженного природного газа начнут облегчать ситуацию в следующем году.

В то время как у Европы достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, запасы сокращаются из-за холодной погоды, которая пронеслась по континенту в эти выходные. Варианты поставок были ограничены с начала этого года, когда поставки по российским трубопроводам через Украину прекратились после окончания транзитного соглашения, пишет издание.

"В этом году в Европе определенно будет дефицит энергоносителей, - сказал Франсиско Бланч, стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. - Это означает, что весь дополнительный СПГ, который поступит в этом году по всему миру, пойдет на компенсацию этого дефицита российского газа".

Чтобы удовлетворить свой прогнозируемый спрос, Европе потребуется импортировать до 10 миллионов тонн СПГ в год - примерно на 10% больше, чем в 2024 году, по словам Сола Кавоника, энергетического аналитика MST Marquee в Сиднее. Новые экспортные проекты в Северной Америке, как указано, могут помочь ослабить напряженность рынка, но это зависит от того, насколько быстро объекты смогут нарастить производство.

С меньшим количеством вариантов пополнения запасов к следующей зиме Европе, как сообщается, понадобятся поставки СПГ, что отвлечет часть из Азии, где находятся крупнейшие мировые потребители. В зависимости от того, как будет формироваться спрос, конкуренция поднимет цены выше, чем могут позволить себе такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет, и повлияет на экономическое восстановление Германии, отмечает издание.

Фьючерсы на газ в Европе, которые обычно также влияют на спотовые цены на СПГ в Азии, все еще примерно на 45% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а контракты торгуются примерно в три раза выше докризисных уровней в 2025 году.

Цены на газ в Европе выросли после остановки транзита через Украину02.01.2025, 10:29 • 31741 просмотр

Резкий рост цен "усугубится, если запасы в Азиатско-Тихоокеанском регионе также истощатся, что приведет к конкуренции за грузы", сказал Джейсон Фир, глобальный руководитель отдела бизнес-аналитики в энергетической брокерской компании Poten & Partners Inc. в Хьюстоне.

Теми, кто проиграет из-за способности Европы платить большую премию за газ, станут развивающиеся страны Азии, некоторые грузы которых уже перенаправляются, чтобы воспользоваться более высокими ставками, пишет издание.

Для продавцов СПГ, которые уже пожинают плоды более высоких цен, это создает возможности. По словам Огана Козе, управляющего директора консалтинговой компании Accenture, в некоторых случаях производители СПГ могут нарастить мощности, аналогичные росту экспорта, который произошел в кризисный 2022 год.

Перспективы, как отмечается, во многом зависят от того, насколько быстро будут запущены новые производственные мощности. 

Это, как указано, ставит США в центр внимания. "Крупнейший в мире поставщик СПГ в течение многих лет выступал за спасение Европы от газового голода, и это послание, вероятно, станет громче после вступления Дональда Трампа в должность. Он уже пригрозил пошлинами, если Европа не будет покупать больше американских энергоносителей", - говорится в публикации.

Украина впервые получила СПГ из США через Грецию - FT28.12.2024, 13:06 • 68692 просмотра

В этом году экспорт СПГ из США, как ожидается, вырастет примерно на 15%, согласно Kpler, на фоне того, как Plaquemines Venture Global LNG Inc. и расширение Corpus Christi Cheniere Energy Inc. увеличивают производство. Но темпы под вопросом. Cheniere уже предупредила, что наращивание в этом году будет "относительно медленным".

В россии, которая по-прежнему является вторым по величине источником СПГ в Европе, основное внимание будет уделяться тому, сможет ли страна сохранить свой экспорт после того, как США в пятницу ввели санкции против двух небольших объектов, отмечает издание.

"Трамп, который пообещал положить конец войне россии в Украине, также может изменить общие перспективы рынка, особенно если мирное соглашение будет включать энергоносители, как и ожидалось. Экспорт российского трубопроводного газа через Украину может в конечном итоге продолжиться в 2025 году, согласно записке Энтони Юэня и других аналитиков Citigroup Inc." - говорится в публикации.

На данный момент у Азии, как отмечается, достаточно резервов, чтобы уступить поставки СПГ в Европу. Китайские импортеры СПГ перепродавали партии для поставки до марта и в значительной степени прекратили закупки на спотовом рынке, где цены высоки. Импортеры индийского газа обратились к более дешевым альтернативам, в то время как Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как цены предложения были слишком высоки. Египет обратился к газойлю.

Как отмечается, облегчение ситуации не за горами. С 2026 года отложенные проекты должны, наконец, начать поставлять топливо. В этот момент напряжение на рынках может ослабнуть, по данным Jefferies Financial Group Inc.

Дополнительные 175 миллионов тонн новых поставок начнут поступать к 2030 году, в основном из США и Катара. Это может вызвать понижательное давление на цены и вернуть клиентов в странах, которые в этом году оказываются в затруднительном положении, пишет издание.

"Если текущие планы по расширению поставок СПГ сохранятся, 2026 год должен стать светом в конце туннеля", - сказала Флоренс Шмит, европейский энергетический стратег Rabobank.

Несмотря на санкции, в октябре россия экспортировала больше всего СПГ за год01.11.2024, 15:06 • 15775 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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