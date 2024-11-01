Несмотря на санкции, в октябре россия экспортировала больше всего СПГ за год

Экспорт российского сжиженного природного газа за январь-октябрь вырос до 26,4 млн тонн, достигнув максимума в октябре. Об этом УНН пишет со ссылкой на LSEG.

Детали

Согласно данным LSEG, за январь-октябрь россия экспортировала в Европу 13,4 млн тонн сжиженного газа, или около 51% всего экспорта, который составил 26,4 млн тонн. Остальные СПГ россия экспортировала в Азию.

В октябре россия экспортировала 2,97 млн тонн СПГ. Это на 10% больше, чем в сентябре этого года, и самый высокий показатель за весь год.

В октябре экспорт российского СПГ в Европу снизился до 0,95 млн тонн, по сравнению с 1,1 млн тонн в сентябре и с 1,2 млн тонн в октябре 2023 года.

Крупнейшие газовые компании россии "ямал СПГ" и "новатэк" в январе-октябре увеличили экспорт на 8% - до 16,2 млн тонн, по сравнению с 15 млн тонн годом ранее.

В октябре отгрузки с "ямал СПГ" выросли на 5,7% - до 1,67 млн тонн, по сравнению с 1,58 млн тонн месяцем ранее. Но снизились на 6% по сравнению с октябрем прошлого года, когда было отгружено 1,78 млн тонн.

При этом поставки с "ямала" в Европу в октябре составили 0,9 млн тонн, в сентябре - около 1 млн тонн.

Из подсанкционного проекта "арктик СПГ-2", по данным LSEG и властей США, с начала августа ушли шесть партий СПГ.

Ориентированный на Азию СПГ-завод "сахалин-2" снизил в январе-октябре экспорт на 1,2% - до 8 млн тонн по сравнению с 8,1 млн тонн годом ранее. Тем не менее, в октябре отгрузки с проекта выросли до 0,95 млн тонн по сравнению с 0,84 млн тонн в сентябре, оставшись на уровне октября прошлого года.

Напомним

Летом экспорт российского СПГ увеличился. Значительный рост в августе связан со спросом в Азии из-за жары и поставками в Европу.

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