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россия будет перегружать СПГ с судна на судно прямо в море, чтобы танкеры могли обходить санкции - Reuters

россия будет перегружать СПГ с судна на судно прямо в море, чтобы танкеры могли обходить санкции - Reuters

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 18:24  •  1678 просмотра

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россия организует перевалку СПГ с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях для обхода санкций. Это позволит высвободить танкеры ледового класса.

россия планирует организовать перевалку сжиженного природного газа и газового конденсата с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях, чтобы высвободить больше танкеров ледового класса для своего крупнейшего производителя СПГ, компании "новатэк" (NVTK.MM.). Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что "новатэк", несмотря на западные санкции, продолжает реализацию проекта "арктик СПГ 2".

Чтобы решить проблему нехватки судов, способных плавать в арктических водах, россия планирует разгружать свои грузы на обычные суда в море, освобождая их для новых поставок.

Первая площадка для перевалки с судна на судно будет создана возле бухты Чоша в Баренцевом море для "обского аммиака", дочерней компании "новатэка". Затем россия планирует создать второй объект с такой же мощностью в бухте Креста в Беринговом море.

Передачи - которые будут происходить только тогда, когда движению судов не будет препятствовать лед - позволят загружать 4,1 миллиона кубометров СПГ и 1,4 миллиона кубометров газового конденсата в год на каждом объекте, говорится в документе.

Отмечается, что "новатэк" уже использует такую же схему для перевалки СПГ с судна на судно у побережья мурманской области россии.

Добавим

Санкции ограничивают доступ к танкерам, необходимым для транспортировки СПГ по Северному морскому пути на азиатские рынки. А с марта 2025 года загрузка российского СПГ будет запрещена в портах ЕС.

Напомним,

россия создала теневой флот из старых судов ледового класса, переданных неизвестным компаниям, базирующимся в Дубае, для транспортировки сжиженного природного газа по всему миру в обход западных санкций.

Великобритания уже ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для СПГ. Это "крупнейшие санкции против теневого флота путина", которые имеют целью подорвать доходы рф от энергоносителей.

МИД Украины призывает партнеров заблокировать теневой флот рф15 октября 2024, 17:34 • 19224 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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