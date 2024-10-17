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MIM-104 Patriot

Британія ввела "найбільші" санкції проти тіньового флоту рф

Київ • УНН

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Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для СПГ. Це "найбільші санкції проти тіньового флоту путіна", які мають на меті підірвати доходи рф від енергоносіїв.

Британія ввела "найбільші" санкції проти тіньового флоту рф

Велика Британія запровадила санкційні обмеження проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів для перевезення скрапленого природного газу. Про це йдеться у заяві британського МЗС, передає УНН.

Деталі

Як вказали в МЗС Британії, це "найбільші санкції проти тіньового флоту путіна на сьогоднішній день".

18 суднам "тіньового флоту" рф заборонено відвідувати порти Британії, вони не зможуть отримати доступ до провідних у світі британських морських служб. Таким чином, як зазначається, загальна кількість нафтових танкерів, які зазнали санкцій, досягла 43.

Тіньовий флот прагне підірвати санкції і являє собою явну і реальну небезпеку. Це екологічні ризики, такі як розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики для безпеки світової торгівлі

- сказано в заяві.

У липні британський прем'єр-міністр закликав до спільних дій проти "тіньового флоту".

"Сьогодні США і Канада приєдналися до 44 європейських країн і ЄС у спільній роботі з усунення ризиків, створюваних тіньовим флотом", - повідомило британське МЗС.

росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT14.10.24, 11:59 • 16789 переглядiв

Як повідомляється, нафтові танкери, що потрапили під санкції, принесли росії приблизно 4,9 млрд доларів тільки за останній рік.

Поряд із діями проти "тіньового флоту" Велика Британія також запроваджує санкції проти ще чотирьох танкерів скрапленого природного газу і російської газової компанії "Русгаздобыча".

Ми повинні боротися зі зловмисною російською діяльністю на кожному кроці, чи то незаконна тактика, спрямована на посилення військової потужності путіна, використання кібератак або варварство на лінії фронту в Україні.  Велика Британія очолює боротьбу проти відчайдушних і небезпечних спроб путіна вчепитися за свої енергетичні доходи, а його тіньовий флот ставить під загрозу узбережжя по всій Європі і в усьому світі.  Я зробив своєю особистою місією стримувати кремль, замикаючи сітку навколо путіна і його мафіозної держави, використовуючи всі інструменти, які є в моєму розпорядженні

- заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

Додаткові ускладнення: експерт про наслідки можливого внесення рф до чорного списку FATF17.10.24, 13:52 • 84221 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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