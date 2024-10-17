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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия ввела "самые большие" санкции против теневого флота рф

Британия ввела "самые большие" санкции против теневого флота рф

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:07  •  717 просмотра

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Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для СПГ. Это «крупнейшие санкции против теневого флота Путина», которые имеют целью подорвать доходы рф от энергоносителей.

Великобритания ввела санкционные ограничения против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Об этом говорится в заявлении британского МИД, передает УНН.

Детали

Как указали в МИД Британии, это "самые большие санкции против теневого флота Путина на сегодняшний день".

18 судам "теневого флота" рф запрещено посещать порты Британии, они не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам. Таким образом, как отмечается, общее количество нефтяных танкеров, подвергшихся санкциям, достигло 43.

Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти вследствие вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли

- сказано в заявлении.

В июле британский премьер-министр призвал к совместным действиям против "теневого флота".

"Сегодня США и Канада присоединились к 44 европейским странам и ЕС в совместной работе по устранению рисков, создаваемых теневым флотом", - сообщил британский МИД.

россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT14 октября 2024, 08:59 • 15428 просмотров

Как сообщается, нефтяные танкеры, попавшие под санкции, принесли россии примерно 4,9 млрд долларов только за последний год.

Наряду с действиями против "теневого флота" Великобритания также вводит санкции против еще четырех танкеров сжиженного природного газа и российской газовой компании "Русгаздобыча".

Мы должны бороться со злонамеренной российской деятельностью на каждом шагу, будь то незаконная тактика, направленная на усиление военной мощи путина, использование кибератак или варварство на линии фронта в Украине.  Великобритания возглавляет борьбу против отчаянных и опасных попыток путина уцепиться за свои энергетические доходы, а его теневой флот ставит под угрозу побережья по всей Европе и во всем мире.  Я сделал своей личной миссией сдерживать кремль, замыкая сеть вокруг путина и его мафиозного государства, используя все инструменты, которые есть в моем распоряжении

- заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Ламми.

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF17 октября 2024, 10:52 • 8540 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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