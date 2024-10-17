Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Внесение России в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) будет влиять на все международные контакты российских компаний и частных бизнесменов. Об этом отметил экономический эксперт Андрей Новак в комментарии УНН. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что это замедлит российскую экономику.

Вероятное внесение России в список группы по отмыванию денег на прямую не повлияет на российскую экономику, но опосредованно будет влиять на все международные контакты российских контрагентов, то есть российских компаний и российских частных бизнесменов. Любые их международные сделки, международные финансовые операции будут под очень пристальным оком FATF - сказал Новак.

По его словам, россии будет гораздо сложнее обходить международные санкции, которые сейчас наложены на нее.

Если это произойдет, это будет достаточно серьезный новый сигнал о том, что Россию относят в финансовом мире, в мире капиталов, относят к государству, которое способствует отмыванию денег. Это уже не просто какое-то частное лицо, не просто компания, а целое государство. Политически, это называется государство-террорист, а в финансовом мире это государство по отмыванию денег - отметил Новак.

На уточняющий вопрос, в перспективе, это может повлиять на экономику рф, Новак ответил: «Да, в перспективе - это будет влиять на сокращение международных, экономических и финансовых операций с российскими контрагентами».

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В комментарии УНН Кузан отметил, что россияне продолжают активный денежный товарообмен, продолжают закупку всей необходимой электроники на западе, в развитых странах, продолжают экспортировать свое сырье. Сами санкции не действуют.

Итак, понимаем, что цель Украины - внести в черный список именно российскую федерацию для того, чтобы везде, где появляются российские деньги, можно было, это проследить и чтобы банки отказывались от любой транзакции, где замешаны российские деньги. Условно говоря, сейчас для россиян вопрос войны - это лишь вопрос более дорогого приобретения какой-то техники, технологии. То есть надо просто прогнать эти средства через несколько прокладок и другие страны. А после потенциального внесения в черный список, фактически, это уже будет ответственность контрагента, то есть тех, кто продает товар за российские деньги и зная, что в конце это окажется у россиян - сказал Кузан.

Кузан отметил, что цель Украины, чтобы как минимум российская экономика претерпела замедление.

Но самое главное, если за этот товар будет заплачено именно российскими деньгами, мы понимаем, что это будет ответственность тех финансовых учреждений, которые осуществляют платежи, которые проводят эти платежи. Как минимум наша задача, чтобы экономика России претерпела замедление, как максимум, чтобы все, что россияне могут приобрести в странах запада и может быть использовано для войны, чтобы банки отказывались обслуживать такие транзакции и они просто стали невозможными - подчеркнул эксперт.

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Также по его словам важно, чтобы развитые страны отказывались от любого взаимодействия, отказывались продавать товар, потому что продажа предполагает получение средств и поставку товара.

Если поставлять товары конечно можно, то получать деньги уже станет намного за это тяжелее. Это главная задача. Ни в коем случае не надо думать, что это решит все вопросы, что россияне не смогут продолжать войну. Это будут дополнительные осложнения. Они не разрушат экономику войны, но они точно ее замедлят для россиян. Поэтому включение России в черные списки, то есть приравнивание ее фактически к Ирану, к Северной Корее на сегодня очень важно. Это станет фактически единственным действенным сигналом того, чтобы именно финансовые учреждения не взаимодействовали, то есть не использовали российские деньги для милитаристских нужд - рассказал Кузан.

Дополнение

Politico сообщало со ссылкой на конфиденциальный документ, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), на следующей неделе примет решение, вносить ли Россию в свой черный список.