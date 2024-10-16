FATF розгляне внесення росії до чорного списку наступного тижня - Politico

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), міжурядова організація, яка очолює боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, наступного тижня ухвалить рішення, чи вносити росію до свого чорного списку, повідомляє видання Politico з посиланням на конфіденційний документ, з яким ознайомилося, пише УНН.

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Як зауважується, потрапляння до чорного чи сірого списку FATF може серйозно підірвати фінансову репутацію країни і вважається економічно згубним для більшості держав.

FATF призупинила членство росії в лютому 2023 року - через рік після вторгнення москви в Україну - але й досі утримується від зниження її рейтингу. Тепер Україна посилила свою кампанію, щоби змінити це, пише видання.

Публічно FATF, як зазначається, заявила, що вважає агресію росії неприйнятною і такою, що суперечить її "основним принципам", але практично зниження рейтингу росії вимагає консенсусу з боку її багатосторонніх членів.

Наразі міжурядовий орган об'єднує близько 40 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію, ПАР та Саудівську Аравію, три рази на рік для оцінки того, які країни слід перемістити в сірі та чорні списки або з них.

Згідно з документом, Україна вперше звернулася з проханням про включення росії до числа юрисдикцій з високим рівнем ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно - хоч і безуспішно - надавала нові докази для зниження рейтингу москви.

"Щоб досягти успіху в останньому раунді засідань, Україні доведеться переконати внутрішній орган FATF, якому доручено розглядати номінації та підтверджуючі докази і який збирається 22 жовтня, рекомендувати пропозицію для офіційного розгляду", - зазначає видання.

Якщо остання спроба України виявиться успішною, як повідомляється, росія приєднається до Ірану, Північної Кореї та М'янми у списку країн із найвищим рівнем ризику FATF.

У досьє, представленому на розгляд членів, за даними видання, "наголошується на тісній фінансовій та військовій співпраці між росією та країнами з високим рівнем ризику, такими як Північна Корея та Іран". "У ньому також наголошується на фінансуванні росією приватних формувань, таких як "група вагнера", та їх пов'язана з цим незаконна діяльність", - зазначає видання.

Також повідомляється, що "посилання на роль, яку канали в додатку для обміну повідомленнями Telegram і криптовалюти відіграють у сприянні росією фінансуванню тероризму та відмиванні "грошей, отриманих від товарів, викрадених під час її вторгнення в Україну" від зерна до корисних копалин".

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку через угоду із Північною Кореєю