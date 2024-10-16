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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FATF рассмотрит внесение россии в черный список на следующей неделе - Politico

FATF рассмотрит внесение россии в черный список на следующей неделе - Politico

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 06:07  •  7566 просмотра

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Международная группа FATF на следующей неделе решит, вносить ли россию в черный список. Украина усилила кампанию за снижение рейтинга России, предоставляя доказательства ее сотрудничества со странами высокого риска.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе примет решение, вносить ли россию в свой черный список, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым ознакомилось, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, попадание в черный или серый список FATF может серьезно подорвать финансовую репутацию страны и считается экономически губительным для большинства государств.

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года - через год после вторжения москвы в Украину - но до сих пор воздерживается от снижения ее рейтинга. Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это, пишет издание.

Публично FATF, как отмечается, заявила, что считает агрессию россии неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам", но практически снижение рейтинга россии требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.

Сейчас межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию, три раза в год для оценки того, какие страны следует переместить в серые и черные списки или из них.

Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой о включении россии в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно - хоть и безуспешно - предоставляла новые доказательства для снижения рейтинга москвы.

"Чтобы добиться успеха в последнем раунде заседаний, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать номинации и подтверждающие доказательства и который собирается 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения", - отмечает издание.

Если последняя попытка Украины окажется успешной, как сообщается, россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с самым высоким уровнем риска FATF.

В досье, представленном на рассмотрение членов, по данным издания, "отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран". "В нем также отмечается финансирование россией частных формирований, таких как "группа вагнера", и их связанная с этим незаконная деятельность", - отмечает издание.

Также сообщается, что есть "ссылка на роль, которую каналы в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалюты играют в содействии россией финансированию терроризма и отмывании "денег, полученных от товаров, похищенных во время ее вторжения в Украину" от зерна до полезных ископаемых".

Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей21 июня 2024, 14:30 • 45031 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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