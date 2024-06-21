Украина призывает группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести россию в "черный" список на пленарном заседании 23 июня из-за подписанного соглашения о "всеобъемлющем" партнерстве между рф и КНДР. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минфина Украины, передает УНН.

В то время как Ррссия формализует свое "всеобъемлющее" партнерство с Северной Кореей, Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предпринять соответствующие действия для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании, которое начнется 23 июня - говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве указывают, что из-за неудач на поле боя, россия становится все более агрессивной, в частности, углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей.

Армия рф продолжает использовать баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть - вопреки санкциям ООН и принципам FATF.

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне

Россия также усилила сотрудничество с Ираном - государством, которое находится под мировыми санкциями и внесено в "черный" список FATF. кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение Государственного банка ВТБ. россия также в значительной степени полагается на иранские беспилотники для поддержки своего незаконного вторжения.

Россия продолжала использовать кибератаки для нападений на объекты критической инфраструктуры и частный сектор стран-членов FATF, активизировав свои усилия в прошлом году.

В Минфине напомнили, что в феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство россии. Год спустя FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором "выразила серьезную озабоченность по поводу растущих финансовых связей страны с государствами, внесенными в "черный" список, а также злонамеренной кибердеятельности, исходящей из россии".

Несмотря на эти предупреждения, россия не изменила своего поведения. Более того, количество и серьезность нарушений возросло, создавая дополнительные угрозы для мировой финансовой системы и безопасности, добавили в Минфине.

Посла россии вызвали в МИД Южной Кореи из-за договора о партнерстве москвы и Пхеньяна