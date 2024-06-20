Согласно полному тексту пакта КНДР и рф, обе стороны договорились предоставить немедленную военную помощь, если одна из них столкнется с вооруженной агрессией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду президент россии владимир путин подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, включающее обязательство о взаимной обороне. Об этом гласит текст пакта, который был опубликован в четверг Пхеньяном.

"В случае, если какая-либо из двух сторон будет поставлена ​​в состояние войны вооруженным вторжением со стороны отдельного государства или нескольких государств, другая сторона обязана без промедления оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51. Устава ООН и законов КНДР и РФ", — говорится в статье 4 соглашения с использованием инициалов официального названия Северной Кореи.

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Соглашение также включает сотрудничество в области ядерной энергетики, исследования космоса, продовольственной и энергетической безопасности.

Дополнение

Руководитель кремля путин открыто связал углубление связей рф с Северной Кореей с растущей поддержкой Украины Западо. Глава российской федерации заявил, что москва может развивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.

Северная Корея и рф сталкиваются с растущей международной изоляцией, а США и их азиатские союзники все больше обеспокоены тем, насколько россия будет поддерживать Северную Корею.

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