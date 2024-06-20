Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия в Украину после того, как лидеры Северной Кореи и россии подписали пакт о взаимной обороне в случае войны. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

В официальном заявлении, опубликованном в четверг, Сеул также осудил соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное лидерами Северной Кореи и россии на этой неделе, заявив, что оно нарушает устав ООН.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее наращивать свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении президентской канцелярии.

Также в заявлении отмечается, что такое нарушение ухудшит отношения Сеула с Москвой.

Напомним

Во время визита президента рф владимира путина в Северную Корею москва и Пхеньян подписали соглашение о стратегическом партнерстве.