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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5140 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну

Київ • УНН

 • 18372 перегляди

Південна Корея розгляне можливість поставок зброї Україні після того, як Північна Корея і росія підписали пакт про взаємну оборону.

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як лідери Північної Кореї та росії підписали пакт про взаємну оборону в разі війни. Про це повідомляє агентство Yonhap, передає УНН

Деталі

В офіційній заяві, опублікованій у четвер, Сеул також засудив угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, підписану лідерами Північної Кореї та росії цього тижня, заявивши, що вона порушує устав ООН. 

"Уряд чітко підкреслює, що будь-яка співпраця, яка прямо або побічно допомагає Північній Кореї нарощувати свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародного співтовариства", - ідеться в заяві президентської канцелярії. 

Також в заяви зазначається, що таке порушення погіршить відносини Сеула з москвою.

Нагадаємо 

Під час візиту президента рф володимира путіна до Північної Кореї москва та Пхеньян підписали угоду про стратегічне партнерство.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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