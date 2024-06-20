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Північна Корея і росія домовилися про взаємну оборону

Київ • УНН

 • 25465 перегляди

Північна Корея і росія домовилися надати негайну військову допомогу один одному в разі збройної агресії, йдеться в тексті недавно підписаного ними пакту про взаємну оборону.

Північна Корея і росія домовилися про взаємну оборону

Згідно з повним текстом пакту КНДР і рф, обидві сторони домовилися надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зіткнеться зі збройною агресією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

деталі

У середу президент росії володимир путін підписав угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ина, що включає зобов'язання про взаємну оборону. Про це свідчить текст пакту, який був опублікований в четвер Пхеньяном.

"У разі, якщо будь-яка з двох сторін буде поставлена в стан війни Збройним вторгненням з боку окремої держави або декількох держав, інша сторона зобов'язана без зволікання надати військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51. Статуту ООН і законів КНДР і РФ", — йдеться в статті 4 угоди з використанням ініціалів офіційної назви Північної Кореї.

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Угода також включає співпрацю в галузі ядерної енергетики, дослідження космосу, продовольчої та енергетичної безпеки.

Доповнення

Керівник кремля путін відкрито пов'язав поглиблення зв'язків рф з Північною Кореєю зі зростаючою підтримкою України Західо. Глава російської федерації заявив, що москва може розвивати військово-технічне співробітництво з Пхеньяном.

Північна Корея і рф стикаються зі зростаючою міжнародною ізоляцією, а США і їх азіатські союзники все більше стурбовані тим, наскільки росія буде підтримувати Північну Корею.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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