Південна Корея висловила Китаю занепокоєння через візит Путіна до КНДР
Київ • УНН
Південна Корея висловила Китаю глибоке занепокоєння з приводу візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї на тлі зростання напруженості на Корейському півострові через провокації Північної Кореї, побоюючись, що це може посилити військову співпрацю між Москвою і Пхеньяном і підірвати мир і стабільність в регіоні.
Представники Південної Корея під час засідання діалогу у сфері безпеки і зовнішньої політики, що відбулося 18 червня, донесли до Китаю свої побоювання через співпрацю Росії та КНДР. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї, передає УНН.
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Наша сторона висловила глибоке занепокоєння через те, що візит президента РФ Володимира Путіна до Північної Кореї відбувається на тлі зростання напруженості на Корейському півострові через серію провокацій Північної Кореї, включаючи запуск балістичних ракет, повітряних куль зі сміттям та блокування сигналів GPS
Південна Корея проінформувала Китай про свою позицію, що для неї буде неприйнятно, якщо цей візит "закінчиться ослабленням миру та стабільності на півострові та зміцненням військової співпраці між Москвою та Пхеньяном", яке нібито має місце.
За твердженнями Сеула, "зростання напруженості внаслідок зміцнення співпраці у військовій сфері" між РФ та КНДР суперечить інтересам Китаю. Республіка Корея попросила Пекін "відіграти конструктивну роль" заради стабільності та миру у регіоні.
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