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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5326 перегляди

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путін сьогодні прибуде в Пхеньян: в місті до приїзду диктатора розвісили його портрети та прапори рф

Київ • УНН

 • 15095 перегляди

російський диктатор Володимир Путін сьогодні прибуде до Пхеньяну з державним візитом, місто прикрасили російськими прапорами та його портретами.

путін сьогодні прибуде в Пхеньян: в місті до приїзду диктатора розвісили його портрети та прапори рф

Російський диктатор володимир путін сьогодні, 18 червня, прибуде до столиці КНДР з державним візитом.  В Пхеньяні підготувалася до його приїзду та прикрасили місто прапорами рф, та портретами кремлівського диктатора. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомила раніше адміністрація президента рф,"на запрошення голови державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина володимир путін 18-19 червня відвідає з дружнім державним візитом Корейську Народно-Демократичну Республіку".

 Востаннє в цій країні він був у 2000 році. Тоді він зустрічався з чинним на той момент лідером КНДР Кім Чен Іром.

До приїзду путіна в Пхеньяні прикрасили місто прапорами рф та портретами російського диктатора.

Доповнення

14 червня офіційні особи Південної Кореї та Сполучених Штатів попередили, шо майбутній візит очільника кремля володимира путіна до Північної Кореї може поглибити військові зв’язки між двома країнами в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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