российский диктатор владимир путин сегодня, 18 июня, прибудет в столицу КНДР с государственным визитом. В Пхеньяне подготовилась к его приезду и украсили город флагами рф, и портретами кремлевского диктатора. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщила ранее администрация президента рф, "по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына владимир путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику".

Последний раз в этой стране он был в 2000 году. Тогда он встречался с действующим на тот момент лидером КНДР Ким Чен Иром.

К приезду Пптина в Пхеньяне украсили город флагами рф и портретами российского диктатора.

Дополнение

14 июня официальные лица Южной Кореи и Соединенных Штатов предупредили, что предстоящий визит главы кремля владимира путина в Северную Корею может углубить военные связи между двумя странами в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.