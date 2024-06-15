Південна Корея та США б’ють тривогу через зв’язки Північної Кореї та Росії перед візитом Путіна
Київ • УНН
Потенційний візит Путіна до Північної Кореї може поглибити військові зв'язки між двома країнами всупереч резолюціям ООН, що викликає занепокоєння у Південної Кореї та США.
Можливий майбутній візит очільника Кремля Володимира Путіна до Північної Кореї може поглибити військові зв’язки між двома країнами в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, попередили в п’ятницю офіційні особи Південної Кореї та Сполучених Штатів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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За словами міністерства закордонних справ Сеула, віце-міністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн під час екстреної телефонної розмови із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до розширення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою в порушення резолюцій.
Повторюючи занепокоєння Кіма, Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для подолання потенційної регіональної нестабільності та викликів, спричинених поїздкою.
Уважно стежачи за відповідними подіями, обидві сторони погодилися рішуче відповісти шляхом тісної співпраці на провокації Північної Кореї проти Південної Кореї та дії, які посилюють напруженість у регіоні
У середу високопоставлений чиновник офісу президента Сеула заявив, що Путін, як очікується, відвідає Північну Корею "найближчими днями".
Південна Корея відновлює військову діяльність уздовж демаркаційної лінії з КНДР04.06.24, 12:39 • 26328 переглядiв