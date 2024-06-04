Південна Корея відновлює військову діяльність уздовж демаркаційної лінії з КНДР
Київ • УНН
Південна Корея відновлює військові дії вздовж демаркаційної лінії з Північною Кореєю після призупинення дії військової угоди з КНДР.
Міністерство оборони Південної Кореї відновить військову діяльність уздовж демаркаційної лінії та північно-західних прикордонних островів після призупинення військової угоди з КНДР. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.
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Оголошення було зроблено після того, як президент Юн Сук Йоль схвалив пропозицію про повне призупинення Всеосяжної військової угоди у відповідь на запуски повітряних куль зі сміттям та глушіння сигналів GPS з боку КНДР.
Цей захід відновлює до нормального стану всю військову діяльність наших військових, яка була обмежена" пактом 2018 року,
У Міністерстві оборони заявили, що "вся відповідальність за виникнення цієї ситуації лежить на режимі Північної Кореї, і якщо КНДР спробує влаштувати додаткову провокацію, наші військові дадуть жорстку відповідь".
Призупинення угоди також дасть змогу Південній Кореї поновити пропагандистське мовлення через стаціонарні і мобільні гучномовці на лінії розмежування. Раніше з гучномовців лунала критика порушень прав людини режимом Кім Чен Ина, новини та пісні, що викликало гнівну реакцію Пхеньяна.
Водночас у міністерстві відмовився уточнювати заходи, яких можуть вжити військові після призупинення дії пакту, зауваживши, що це залежатиме від дій КНДР.
Нагадаємо
Північна Корея тимчасово призупинила запуск повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, в Південну Корею в якості контрзаходу, але попередила, що може відновити кампанію, якщо з півдня будуть розсилатися антисеверокорейські листівки.