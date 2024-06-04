Южная Корея возобновляет военную деятельность вдоль демаркационной линии с КНДР

Министерство обороны Южной Кореи возобновит военную деятельность вдоль демаркационной линии и северо-западных пограничных островов после приостановки военного соглашения с КНДР. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Объявление было сделано после того, как президент Юн Сук Йоль одобрил предложение о полной приостановке всеобъемлющего военного соглашения в ответ на запуски воздушных шаров с мусором и глушение сигналов GPS со стороны КНДР.

Эта мера восстанавливает до нормального состояния всю военную деятельность других военных, которая была ограничена " пактом 2018 года, - заявило министерство обороны, пообещав принять» все возможные меры " для защиты жизни и безопасности южнокорейского народа.

В Министерстве обороны заявили, что"вся ответственность за возникновение этой ситуации лежит на режиме Северной Кореи, и если КНДР попытается устроить дополнительную провокацию, наши военные дадут жесткий ответ".

Приостановка соглашения также позволит Южной Корее возобновить пропагандистское вещание через стационарные и мобильные громкоговорители на линии разграничения. Ранее из громкоговорителей звучала критика нарушений прав человека режимом Ким Чен Ына, новости и песни, что вызвало гневную реакцию Пхеньяна.

В то же время в министерстве отказался уточнять меры, которые могут принять военные после приостановки действия пакта, отметив, что это будет зависеть от действий КНДР.

Напомним

Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.